The Town: Liam Payne, Iggy Azalea e The Chainsmokers são anunciados

O festival The Town fechou com line-up de sua primeira edição. Liam Payne, Iggy Azalea, The Chainsmokers e Pabllo Vittar são alguns dos nomes anunciados

Fechando o line-up do palco Skyline, o festival The Town anunciou mais três nomes que farão parte de sua programação. A rapper australiana Iggy Azalea, o britânico Liam Payne e o grupo de música eletrônica The Chainsmokers são as novas atrações divulgadas. O evento acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Os ingressos começam a ser vendidos a partir desta terça-feira, 18.

Iggy Azalea foi a última atração do dia 2 de setembro, primeiro dia de festival, a ser anunciada. A rapper dona de hits como “Fancy” e “Black Widow” se apresentará nos mesmos dias que Post Malone, atração principal da noite, e Demi Lovato. MC Hariel, MC Ryan SP e MC Cabelinho também se apresentam no dia.

O britânico Liam Payne, ex-integrante do One Direction, foi anunciado para o terceiro dia de festival, 7 de setembro. O grupo The Chainsmokers também foi anunciado para o dia 7, completando a lista de apresentações do palco ao lado de Ludmilla e Maroon 5.

O palco The One também ganhou novidades. O dia 3 de setembro teve seu line-up fechado com Ney Matogrosso e o rapper cearense Matuê. Detonautas, Barão Vermelho com a participação de Samuel Rosa, e Terno Rei com Fernanda Takai e Mahmundi sobem ao palco no dia 9 de setembro.

No último dia do evento, 10 de setembro, Marina Sena marcará presença no festival cantando Gal Gosta. A cantora Pabllo Vittar também também foi escalada para se apresentar no dia com as participações de Liniker e Jup do Bairro. Além delas, Jão e Gloria Groove se apresentam no palco.

The Town 2023: confira programação atualizada

2 de setembro

Post Malone, Demi Lovato, Criolo e Planet Hemp, Orochi e Azzy, Tasha & Tracie e Karol Conká, Racionais MC's com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Esperanza Spalding, MC Hariel, MC Ryan SP, MC Cabelinho, Teto, Urias, KayBlack, Caio Luccas, Hermeto Pascoal, Iggy Azalea

3 de setembro

Bruno Mars, Bebe Rexha, Alok, Seu Jorge, Leon Bridges, Luísa Sonza, Esperanza Spalding, Luccas Carlos, Wiu, Veigh, Lia Clarck, Jonathan Ferr, Ney Matogrosso, Matuê

7 de setembro

Maroon 5, Ne-Yo, Ludmilla, Masego, Angélique Kidjo, Maria Rita, Stanley Jordan, Marvvila, Afrocidade, Larissa Luz, Hodari, Ivan Lins, Liam Payne, The Chainsmokers

9 de setembro

Foo Fighters, Queens Of The Stone Age, Pitty, Garbage, Wet Leg, Stanley Jordan, MC Don Juan,Yunko Vino, MC Dricka, Grag Queen, Hamilton de Holanda, Barão Vermelho com Samuel Rosa, Detonautas , Terno Rei com Fernanda takai e Mahmundi

10 de setembro

Bruno Mars, Iza, Kim Petras, H.E.R., Jão, Richard Bona, Gloria Groove, Xênia França, Tássia Reis, Cynthia Luz, N.I.N.A., Marina Sena canta Gal Costa, Pabllo Vittar com Liniker e Jup do Bairro

The Town 2023: como e onde comprar os ingressos

As vendas gerais dos ingressos para o The Town 2023 iniciam nesta terça-feira, dia 18 de abril. Os interessados poderão adquirir os ingressos a partir das 19 horas, no site da TicketMaster.

Os valores dos ingressos estão de R$407,50 (meia-entrada) a R$815 (inteira), com limite de quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia entrada.

The Town 2023

Quando: 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro

Onde: Autódromo de Interlagos (avenida Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo)

Quanto: R$ 407,50 (meia-entrada) e R$ 815 (inteira)

Vendas a partir de segunda-feira, 18, às 19 horas, no site Ticketmaster Brasil

Mais informações: site do festival The Town



(Colaborou Lillian Santos)

