Projeto social aborda histórias em quadrinhos em Feira Literária

Nos dias 7 e 8 de julho, o bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, recebe uma exposição de obras culturais dos pequenos artistas da região. Com o tema “A história das histórias em quadrinhos”, a Fundação Carlos Pinheiro (FCP) apresenta à comunidade os trabalhos artísticos feitos por crianças e jovens do bairro atendidos pela instituição.

A iniciativa, que ocorre todos os anos no final do primeiro semestre, convida os alunos a apresentarem seus trabalhos em uma mostra cultural, como produto final das pesquisas e atividades formativas. O evento promovido pela fundação reúne as famílias, amigos, comunidade local e parceiros do equipamento.

"É a chance de Tarsila de Amaral, Luiz Gonzaga, Michelangelo, Monteiro Lobato, cordelistas e poetas adentrarem à periferia de Fortaleza e contribuírem para a construção de uma sociedade mais livre e igualitária", explica a diretora da instituição, Silvana Pinheiro.

Durante o período formativo, os educandos têm acesso a escritores brasileiros, mestres da literatura, artes plásticas, música, literatura de cordel e poesias, apresentados sob a forma de musicais, dança e exposição de obras e painéis.

Fundação Carlos Pinheiro (FCP) apresenta à comunidade, trabalhos artísticos feitos por crianças e jovens do bairro Henrique Jorge Crédito: Divulgação

Sobre a Fundação Carlos Pinheiro

Há quase 20 anos, a Fundação Assistencial Carlos Pinheiro realiza um trabalho de educação integrada para crianças e adolescentes de famílias de baixa renda da comunidade do bairro Henrique Jorge e adjacências. O projeto social utiliza a alfabetização e a arte como ferramentas estratégicas de transformação social.

Com capacidade para atender 200 crianças e jovens em condição de exclusão social, a casa oferece aulas de música, dança, teatro, artes visuais, literatura, capoeira e futebol em dois turnos, além de um programa de incentivo à leitura e escrita. Todos os alunos do projeto participam das ações em seu contraturno escolar.

VI Projeto Literário da Fundação Carlos Pinheiro

Quando: 4 e 5 de julho, das 9 às 11 horas



4 e 5 de julho, das 9 às 11 horas Onde: Fundação Carlos Pinheiro (rua Audízio Pinheiro, 298-C - Henrique Jorge)



Fundação Carlos Pinheiro (rua Audízio Pinheiro, 298-C - Henrique Jorge) Mais informações: @fundacaocarlospinheiro



@fundacaocarlospinheiro Entrada gratuita

