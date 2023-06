Grupo Mirante realiza espetáculo infantil nos fins de semana de julho

Durante os finais de semana de julho, o Grupo Mirante de Teatro realiza o espetáculo infantil “A Volta ao Mundo em 80 Dias”. A apresentação irá ocorrer no Teatro Celina Queiroz, localizado na Unifor, com ingressos nos valores de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

Inspirada na obra do escritor francês Júlio Verne, lançada em 1873, a adaptação cearense acompanha o aventureiro Phileas Fogg que, após uma aposta, parte em uma viagem ao redor do mundo, desbravando países estrangeiros e conhecendo novas pessoas e suas culturas.

Com direção artística de Hertenha Glauce, a peça infantil conta com elementos extras que vão auxiliar na construção da história e trazer ludicidade à narrativa. A montagem também terá trilha sonora especial, com versões de Eurico Mayer e arranjos de Robson Lima e Tarcísio Costa.

O espetáculo “A Volta ao Mundo em 80 Dias” ficará em cartaz durante o mês de julho, com apresentações nos dias 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23, sempre às 17 horas. Os ingressos estão disponíveis no site do Sympla.

Espetáculo infantil “A Volta ao Mundo em 80 Dias”

Quando : dias 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de julho, às 17 horas



: dias 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de julho, às 17 horas Onde : Teatro Celina Queiroz (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)



: Teatro Celina Queiroz (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Quanto : R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)



: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira) Vendas: no site do Sympla, Loja do Campus (Centro de Convivência Unifor) e bilheteria do Teatro Celina Queiroz

