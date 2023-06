Julian Sands: o que se sabe sobre a morte do ator que desapareceu

Julian Sands, ator britânico que estava desaparecido desde janeiro deste ano quando foi realizar uma trilha no monte Baldy da Califórnia, teve sua morte confirmada pelas autoridades americanas.

Conheça Julian Sands, ator de Smallville que teve morte confirmada

De acordo com o Departamento de Polícia do Condado de San Bernardino, restos humanos foram encontrados por montanhistas no último sábado, 24, na mesma área em que o artista de Hollywood foi visto pela última vez, a 80km de Los Angeles. Após análises e testes, houve a confirmação de que o corpo era de Julian.



Como o corpo do ator foi encontrado?



As autoridades destacaram que as buscas terrestres em áreas altas não eram mais possíveis devido às más condições climáticas locais. Por isso, a equipe conduziu a busca apenas de cima, no ar, após se retirarem do local devido aos riscos de avalanche e às más condições da trilha.

O xerife que investigou o caso chegou a afirmar que vários esforços subsequentes não deram resultados, incluindo uma grande busca realizada no fim de semana antes de os restos mortais de Sands serem finalmente encontrados.

Os pesquisadores usaram um dispositivo de radar que detecta refletores usados por montanhistas em suas roupas e bolsas, bem como outras superfícies reflexivas, como eletrônicos e até mesmo cartões de crédito.

Sinais de celular detectados no dia 15 de janeiro, um domingo, mostraram que Sands estava indo em direção ao cume do Monte Baldy, aparentemente a última indicação de que ele ainda estava em movimento.



Negligência? Por que o Julian Sands ficou cinco meses desaparecido?



De acordo com a imprensa internacional, amigos e familiares afirmaram que Julian era um alpinista de coração. Por ser muito aventureiro, sempre teve o costume de fazer trilhas. A última caminhada que fez sozinho foi em janeiro na Baldy Bowl Wilderness Preserve, nas montanhas de San Gabriel.

Quando foi dado por desaparecido, a equipe de busca organizada na época teve que se retirar do local 24 horas depois devido aos riscos de avalanche e às más condições da trilha.

O xerife disse ainda que ator se aventurou na região, apesar dos avisos meteorológicos alertando que a neve pesada de semanas de tempestades de inverno no sul da Califórnia tornou a área de Mount Baldy traiçoeira para recreação ao ar livre, com temperaturas noturnas variando entre 4°C e -4°C.

No entanto, ainda não se sabe como Julian Sands morreu. Em comunicado, o Departamento de Polícia do Condado de San Bernardino afirmou que "a causa da morte ainda está sob investigação, aguardando mais resultados de testes”.

Julian Sands deixa esposa e três filhos. Ainda não há informações sobre o velório e enterro do ator.