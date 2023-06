Julian Sands: quem é ator de Smallville que teve morte confirmada

O ator Julian Sands teve a sua morte confirmada nessa terça-feira, 27, pelo escritório do xerife do condado de San Bernardino, na Califórnia, Estados Unidos. O artista, de 65 anos de idade, havia desaparecido em uma trilha no monte Baldy desde meados de janeiro de 2023.

A identificação aconteceu após a descoberta de restos humanos por montanhistas na mesma área do sumiço de Sands, mas a causa da morte ainda está sob investigação. “Aguardando mais resultados de exames”, declara o comunicado da Polícia do Condado de San Bernardino.

Julian Sands é conhecido pelo papel de Jor-El, pai biológico de Superman na série “Smallville: As Aventuras do Superboy”. Além disso, interpretou o personagem-título do filme de terror “Warlock”.

Conheça mais sobre Julian Sands e sua carreira a seguir.

Julian Sands: conheça a carreira do ator de Smallville

Nascido na cidade de Otley, Inglaterra, Sands iniciou a sua carreira artística em papéis coadjuvantes, como Jon Swain no drama biográfico "Os Gritos do Silêncio" (1984). O seu destaque, contudo, chegou ao protagonizar um casal ao lado de Helena Bonham Carter no filme “Uma Janela para o Amor”.

Como o personagem principal em produções de terror, Julian Sands estrelou “Warlock: O Demônio”, de 1989, e a sua sequência, “Warlock: The Armageddon”, além de Erik na adaptação “Um Vulto na Escuridão” (1998).

Em 2012, o ator britânico dublou o personagem DeFalco no jogo “Call of Duty: Black Ops II”.

Sands apareceu recentemente na série da Netflix “Dilema” (2019), como o personagem Liam Strong.

Julian Sands: vida pessoal

O ator foi casado com a jornalista Sarah Harvey, com quem teve um filho, e vivia em Los Angeles ao lado da segunda esposa, a também jornalista e dramaturga Evgenia Citkowitz. Ao lado de Citkowitz, Sands teve duas filhas.

