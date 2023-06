Morre Roberto Macedo, dublador de Snape e Dr. Octopus, aos 84 anos

O dublador Roberto Macedo faleceu no domingo, 25, aos 84 anos de idade. A informação foi confirmada pela ONG Retiro dos Artistas, em publicação no Instagram compartilhada na tarde desta segunda-feira, 26.

Nascido em 12 de novembro de 1939, Roberto iniciou na dublagem no ano de 1976, no qual construiu sua carreira na Herbert Richers, estúdio brasileiro de dublagem e legendagem, onde permaneceu por mais de três décadas.

Na trajetória com a dublagem, Roberto deu voz a diversos personagens que marcaram gerações, como Dr. Octopus, em “Homem-Aranha 2”; Geoffrey, de “Um Maluco no Pedaço”; Bruce Wayne, em “Batman do Futuro”, e Roy de “Família Dinossauros”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Roberto Macedo, dublador de Severo Snape, Dr. Octopus, Batman e outros personagens; faleceu aos 84 anos de idade Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O dublador também integrou a franquia “Harry Potter”, sendo a segunda voz de Severo Snape nos filmes “Cálice de Fogo”, “Ordem da Fênix” e “O Enigma do Príncipe”.

Roberto Macedo também passou por outras empresas de dublagem, como Wan Macher, Peri Filmes, VTI, Delart, Telecine, Áudio News e Cinevídeo. A causa da morte do dublador não foi informada.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui