Chico Pio, cantor e compositor radicado no Ceará, morre aos 70 anos

Cantor e compositor piauiense radicado no Ceará, Chico Pio faleceu na manhã desta segunda-feira, 26. O artista tinha 70 anos e havia sido internado em uma unidade de saúde para tratar de uma doença no fígado. A informação da morte foi confirmada pelo guitarrista Mimi Rocha, amigo de Chico Pio.

Até a publicação desta matéria, não havia detalhes sobre horário e endereços de velório e de sepultamento. Chico Pio deixa o plano terreno após grandes contribuições para a música cearense e brasileira. O compositor tem parcerias com artistas como Fausto Nilo, Fagner, Belchior e já teve a canção “Forrobodó” gravada por Zé Ramalho.

Ele também foi relevante no movimento musical Massafeira Livre, ocorrido entre 1978 e 1980 no Ceará e contemplando manifestações artísticas como cinema, literatura e artes plásticas. Na última quinta-feira, 22, Chico Pio foi homenageado em um tributo realizado no restaurante Cantinho do Frango.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O show, intitulado “Inoxidável”, reuniu mais de 20 artistas, entre Rodger Rogério, Humberto Pinho e Mona Gadelha, para arrecadar doações financeiras com o objetivo de auxiliar nos custos do tratamento de saúde do compositor. Em matéria publicada no O POVO, a cantora Mona Gadelha ressaltou a importância da carreira de Chico Pio.

“Chico Pio é um compositor extraordinário cuja obra se descobre com alegria e espanto - espanto porque precisa alcançar mais pessoas, além de nós, cearenses. (Ele precisa) Ser mais gravado - aliás, ele e muitos outros nomes dessa geração incrível. Sua importância está relacionada a sua obra, lindas canções e muitas parcerias”, afirmou.



Mais informações em instantes.