Madonna é internada com infecção bacteriana e cancela turnê

Nesta quarta-feira, 28, o empresário de Madonna, Guy Oseary, informou que a artista de 64 anos está enfrentando uma séria infecção bacteriana da qual foi diagnosticada no último sábado, 24. A cantora está internada na UTI e precisou adiar sua turnê que comemora os 40 anos de carreira.

“No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave, que a levou a ficar vários dias na UTI. Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa”, afirmou o empresário.

Ele acrescentou: “Neste momento, precisaremos pausar todos os compromissos, inclusive a turnê. Informaremos mais detalhes assim que tivermos, incluindo uma nova data de início para turnê e shows remarcados.”.

Intitulada “Four Decades, The Celebration Tour”, a turnê começaria no dia 15 de julho em Vancouver, no Canadá. Em sequência, a artista faria shows nos Estados Unidos. Em outubro, ela passaria pela Europa, com shows em países como Inglaterra, França, Itália e Portugal.

