Madonna fará shows no Brasil em 2024; afirma jornalista

Madonna deverá passar por diversas cidades do Brasil nos meses de janeiro e fevereiro de 2024; cantora esteve no Brasil pela última vez em 2012

A cantora Madonna virá ao Brasil para shows nos meses de janeiro e fevereiro de 2024. A informação foi divulgada pelo jornalista de entretenimento José Norberto Flesch, que recentemente confirmou a vinda de Paul McCartney e Beyoncé ao Brasil.

Madonna atualmente está em turnê internacional que celebra seus 40 anos de carreira. Intitulado “The Celebration Tour”, a apresentação da artista deverá passar por diversas cidades do País nos dois primeiros meses do próximo ano.

Madonna no Brasil

A última vez que a dona dos sucessos atemporais “Vogue”, “Like a Prayer”, “Papa Don't Preach”, “Girl Gone Wild”, entre outros, veio ao Brasil foi em 2012. Naquele ano, a artista fez shows nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre com a “MDNA Tour”.



