Khalid sofre acidente de carro e não abrirá show de Ed Sheeran

A informação foi divulgada por Ed Sheeran, que se apresentará com tempo extra por conta do acidente de Khalid; cantor não sofreu nada gravemente

O cantor norte-americano Khalid, dos sucessos "Young Dumb and Broke" e "Lovely", sofreu um acidente de carro e não poderá abrir o show de Ed Sheeran neste sábado, 24, no Estádio FedEx Field, nos Estados Unidos. O estado de saúde do artista não é grave.

“Infelizmente Khalid se envolveu em um acidente de carro e não poderá comparecer ao show da DC. Felizmente ele não se machucou gravemente e está levando o tempo necessário para melhorar”, disse Ed Sheeran em stories no Instagram.

O cantor britânico, que está realizando sua turnê “Mathematics” na América do Norte, ainda disse estar desejando uma rápida recuperação a Khalid para retornar de volta aos palcos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ed Sheeran anunciou que a cantora Rosa Linn ainda fará sua apresentação de abertura, e no lugar de Khalid, o próprio Ed Sheeran tocará músicas de seu novo álbum “Subtract", que geralmente não canta nos shows.

A parceria de Khalid e Ed Sheeran

Khalid e Ed Sheeran fizeram uma parceria no álbum No.6 Collaborations Project, com a música “Beautiful People” em 2019. O cantor norte-americano tem se apresentado abrindo os shows do artista de "Shape of You".