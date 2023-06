Gusttavo Lima recebe quase R$ 1 milhão por show no São João de Maceió

Conforme o Metrópoles, a prefeitura do município afirma que o cachê seguiu "tramitação legal". Em 2022, shows do artista foram alvo de ações de ministérios públicos pelos valores altos

O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi contratado pela prefeitura de Maceió, comandada por João Henrique Caldas (PL), por R$ 980 mil para uma apresentação no São João da capital alagoana no próximo domingo, 25 de junho. Ao longo de 2022, o valor de cachê do artista foi questionado algumas vezes e chegou a ser alvo de investigações por ministérios públicos estaduais. As informações são do portal Metrópoles.

A contratação de apresentações do artista foi questionada e investigada, por exemplo, pelos ministérios públicos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Roraima ao longo do ano passado.

De acordo com o Metrópoles, a prefeitura de Maceió afirma que o valor do cachê "seguiu a tramitação legal" e que o artista comprovou por documentos que os recursos pagos refletem o "valor de mercado" de apresentações dele no período junino.

Polêmicas também no São João de Campina Grande



Um dos nomes mais tradicionais do forró, o cantor Flávio José, 71 anos, usou o palco do São João de Campina Grande (PB) para protestar por ter seu tempo de show reduzido na noite do dia 2 de junho. De acordo com o artista, o tempo da apresentação foi diminuído para estender o show da atração seguinte, o cantor Gusttavo Lima.

"Se ficar alguma música do repertório, que vocês tão pensando em ouvir, e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show para sair daqui correndo pra fazer. Não foi ideia minha", lamentou o músico. "Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem. 'Precisa cantar 1h30min não, uma hora tá bom'. Vamos nos virar nos 30 para ver se a gente atende vocês". (com informações de Líllian Santos)

