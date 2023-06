Gusttavo Lima proíbe transmissão de show no São João de Caruaru

Gusttavo Lima proibiu a transmissão de seu show no São João de Caruaru, realizado na última quinta-feira, 22 de junho. Somente a prefeitura da cidade teve permissão para exibir a apresentação através do YouTube.

De acordo com o Portal CNF, imprensa local, sites, perfis nas redes sociais e emissoras de TV foram avisados através de um comunicado emitido pela prefeitura de Caruaru que o sertanejo não permitiria a transmissão do show, sob o risco de serem processados caso exibissem.

"Conforme informado pela produção do cantor Gustavo Lima, fica desautorizada qualquer transmissão ao vivo ou gravada, passível de punição judicial, do show dele na noite desta quinta-feira (22), no polo do Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga, no São João de Caruaru de 2023", dizia um trecho da nota exibida pelo Portal CNF.

O apresentador Wagnner Salles, do Portal CNF, decidiu fechar as janelas da sala onde estava assistindo o evento e afirmou que não iria assistir ao show de Gusttavo Lima. "Muito simbólico o que eu vou fazer aqui agora. Se não tem show para vocês, não tem show para a gente", declarou.

"E aí, já que o Gusttavo Lima e sua produção não autorizaram [a transmissão] do show, a partir de agora vocês vão conferir junto com a gente, se a gente não pode falar do São João de Caruaru, vamos curtir o São João de Campina Grande", completou.

A equipe do cantor negou que houve proibição, justificando que a apresentação foi exibida no YouTube da Prefeitura. “A informação não procede. A transmissão oficial pelos canais da Prefeitura ocorreu normalmente. O vídeo com a live, inclusive, está disponível no canal oficial da Prefeitura no YouTube“, informou a assessoria de imprensa.

