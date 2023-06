Klara Castanho ganha processo contra Antonia Fontenelle e será indenizada em R$ 50 mil

A atriz Klara Castanho ganhou na justiça uma ação de danos morais contra a influenciadora Antonia Fontenelle, na noite desta sexta-feira, 23.



Antonia terá que pagar uma indenização de R$ 50 mil à Klara, por expor em junho de 2022, uma história íntima da atriz em uma live no Youtube.



A decisão foi proferida pela juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2º Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em processo que corre em segredo judicial. De acordo com o portal de notícias Splash Oul, a defesa pode entrar com recurso.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O CASO



Em 2022 a apresentadora fez uma live, sem citar nomes, criticando uma atriz de 21 anos, que teria engravidado e entregue o filho recém-nascido para adoção. Ainda durante a transmissão, ela sugeriu que a criança foi "jogada fora".



O caso repercutiu e especulações começaram a aparecer. Klara, que não queria se manifestar sobre o acontecimento na época, acabou publicando uma carta relatando o caso de estupro sofrido, além de lamentar os ataques que vinha recebendo.



"Fui informada que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no término da gestação quando eu soube. Foi um choque. Meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso e nem barriga", disse a atriz na carta publicada.



A artista havia sido vítima de um estupro, e mesmo tomando a pílula do dia seguinte, resultou em uma gravidez indesejada. A criança foi entregue para adoção, como previsto por lei.