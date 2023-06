Ferrugem passa por cirurgia de emergência após dores abdominais

O cantor Ferrugem precisou passar por uma cirurgia de remoção da vesícula e de uma hérnia umbilical após sentir falta de ar e fortes dores no abdômen

O cantor Ferrugem, de 34 anos, precisou passar por uma cirurgia de emergência na madrugada de segunda, 19, após sentir falta de ar e fortes dores abdominais. A informação foi divulgada pela esposa do artista, Thais Vasconcellos, por meio do instagram.

Thais explicou que, após as dores começarem, ela ligou para o médico da família e o profissional recomendou que o cantor fosse para o hospital.

Durante o atendimento, constataram o problema. "Viram que ele tinha muitos cálculos na vesícula e um problema na hérnia. Ele foi operado de emergência", relatou Thais aos seguidores. A equipe médica realizou um procedimento cirúrgico para a retirada da vesícula e da hérnia umbilical. A ação foi concluída com sucesso.

Nos comentários do perfil da esposa, Ferrugem deixou uma mensagem de agradecimento a ela, ao público e à equipe médica que realizou o procedimento.

"A cirurgia foi um sucesso. Obrigado por me animarem quando eu estava nervoso. Não lembro de nada, só sei que foi bom demais. Quero agradecer a essa mulher maravilhosa que me deu coragem e muita alegria. Estava com muito medo", agradeceu o pagodeiro.



