Marcos Pitombo assume namoro com diretor de marketing

Marcos Pitombo, galã de novelas, assumiu o namoro com o diretor de marketing Iasser Hamer. Com um relacionamento discreto, os dois posaram juntos em um jantar no último sábado, 17, com um grupo de amigos em comemoração aos 41 anos do ator.

Até então, o ator ainda não havia falado sobre sua sexualidade publicamente. A confirmação do relacionamento foi feita pela assessoria de imprensa do artista ao site "Notícias da TV”. No dia do seu aniversário, o galã ainda compartilhou uma declaração carinhosa que Kaddourah fez: "Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos. Feliz aniversário", escreveu o diretor de marketing.

Apesar de discretos, os dois se seguem nas redes sociais e trocam comentários e curtidas nas publicações com frequência.

Novelas com Marcos Pitombo:

Marcos Pitombo é ator, famoso por papéis de destaque em novelas Malhação (2006), Os Mutantes (2008), Vidas em Jogo (2011), Pecado Mortal (2014), Haja Coração (2016), Orgulho e Paixão (2018) e Salve-se Quem Puder (2019). A carreira também inclui trabalhos no cinema e no teatro.



