Com cearense, Itaú Cultural disponibiliza filmes de três festivais

Ao longo dos próximos dias, o Itaú Cultural Play está disponibilizando virtualmente uma seleção de 31 filmes que estão compondo três festivais brasileiros atualmente. A lista de obras, que inclui um curta cearense, ficará acessível ao público por diferentes tempos determinados no site da plataforma.



Os festivais destacados no IC Play são o In-edit - Festival Internacional do Documentário Musical, o Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba e a CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto.

Do In-edit, seis documentários ficarão disponíveis até o próximo domingo, dia 25. As obras ressaltam aspectos da cultura afro-brasileira na música e cultura do País. A seleção inclui obras sobre a presença do reggae na Bahia e sobre tradições ancestrais do continente africano.

Já o Olhar de Cinema irá apresentar até 4 de julho série de curtas-metragens que compõem diferentes mostras do evento, incluindo a competitiva brasileira. É nela que está o filme cearense "Apocalypses repentinos", dirigido por Pedro Henrique. A obra traz um comentário metalinguístico sobre criação artística.

Além da competição nacional de curtas do Olhar de Cinema, ficam disponíveis também produções das mostras Mirada Paranaense, focada na produção do estado, e Pequenos Olhares, com obras para crianças.

Completando a lista de festivais, está a CineOP, cujos filmes estarão disponíveis entre os dias 27 de junho e 9 de julho. A seleção destaca obras que tenham a música como tema central, a partir de um dos temas do evento neste ano, "Imagens da MPB (Música Preta no Brasil)".

Os filmes disponibilizados apresentam biografias como as dos artistas Getúlio Marinho, Assis Valente e Tim Maia e expressões musicais de tradição popular no País.

Itaú Cultural Play

Quando: filmes do In-edit disponíveis até 25 de junho; Olhar de Cinema até 4 de julho; CineOP entre 27 de junho e 9 de julho

filmes do In-edit disponíveis até 25 de junho; Olhar de Cinema até 4 de julho; CineOP entre 27 de junho e 9 de julho Onde: no site www.itauculturalplay.com.br

no site www.itauculturalplay.com.br Mais informações: @itauculturalplay

