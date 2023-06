Cine Ceará divulga datas da edição 2023; confira mais detalhes

Principal evento de cinema do Estado, o Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema divulgou detalhes da 33ª edição, que ocorre no segundo semestre deste ano

O encontro anual do público com o Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema, principal evento de audiovisual do Estado, já tem data marcada para 2023: de 25 de novembro a 1º de dezembro. Fortaleza irá acolher a programação.

Outros detalhes iniciais da 33ª edição do evento também foram divulgados pela organização nesta segunda-feira, 19, nas redes sociais. Neste ano, o festival confirma exibições, mais uma vez, no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão. Além disso, as inscrições de obras irão abrir já no começo de julho.







Finalmente, o Cine Ceará também revelou que a identidade visual desta 33ª edição foi criada pelo artista, designer e ilustrador Mário Sanders em uma homenagem à figura da mulher brasileira.

A mais recente edição do festival ocorreu entre os dias 7 e 13 de outubro de 2022, homenageando a atriz Camila Pitanga, o músico Ednardo e a atriz e produtora Teta Maia. O evento foi vencido pelo documentário argentino "Inseparáveis", dirigido por María Álvarez.

