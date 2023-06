Dia do Cinema Brasileiro: 144 filmes nacionais são repatriados

Um acervo de 144 obras do cinema brasileiro que estavam na Itália foi repatriado e voltará aos cuidados da Agência Nacional do Cinema (Ancine). O conjunto estava desde 1979 na embaixada do Brasil em Roma após o fechamento do escritório da Embrafilme, empresa de audiovisual do País à época.

Na seleção de filmes que compõem o acervo, estão obras clássicas como "A Hora e a Vez de Augusto Matraga", "Os Fuzis", "Menino de Engenho", "Macunaíma" e "Vidas Secas", entre outras, de acordo com o site G1.

Questões técnicas e financeiras dificultaram o retorno do acervo ao Brasil ao longo das décadas, mas viagem em breve do presidente Lula à Itália facilitou a organização da operação. O processo foi realizado em conjunto pela embaixada brasileira em Roma, o Itamaraty, a Força Aérea Brasileira (FAB), o Ministério da Cultura e a Ancine.



Os filmes, distribuídos em 524 rolos de acetato, voltaram para o Brasil no último sábado, 17. A partir de termo de cooperação entre a Ancine e a Cinemateca Brasileira, o acervo será repassado à entidade de preservação do audiovisual nacional.

A repatriação das 144 obras se liga às comemorações do Dia do Cinema Brasileiro, celebrado nesta segunda, 19. A data, em 2023, marca ainda os 125 anos da primeira filmagem no País.

