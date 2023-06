Lena Oxa é homenageada em evento gratuito no TJA, no sábado, 1º

Com feira de empreendedorismo e apresentação musical, o Theatro José de Alencar realiza evento gratuito LGBTQIAPN+ com homenagem à Lena Oxa

Em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, o Theatro José de Alencar irá realizar um evento gratuito no dia 1º de julho. Com homenagem à artista e ativista Lena Oxa, o momento irá contar com apresentação musical e feira de empreendedorismo.

No espaço da praça Mestre Boca Rica, a programação terá início às 19 horas com a Feira de Empreendedorismo LGBTQIAPN+, que terá barracas de alimentos, bebidas, além de venda de produtos de microempreendedores cearenses.

Em seguida, Lena Oxa sobe ao palco do espaço do Teatro Morro do Ouro, anexo ao Theatro José de Alencar, para receber a homenagem do público. Apresentadora de TV e ativista LGBTQIAPN+, a artista de 55 anos de idade é consolidada como estrela da boate Divine e irá celebrar seus 40 anos de carreira.

Na ocasião, o DJ cearense Marcelo Fort irá animar o ambiente com sucessos das boates internacionais. O evento é gratuito e irá ocorrer até às 21h30min.

Orgulho LGBTQIAPN+2023 - Homenagem à Lena Oxa: 40 Anos de Carreira

Onde : Anexo Cena do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)



: Anexo Cena do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro) Quando : sábado, 1º de julho, das 19 horas às 21h30min



: sábado, 1º de julho, das 19 horas às 21h30min Instagram: @tja.theatrojosedealencar

@tja.theatrojosedealencar Gratuito



