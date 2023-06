Festival oferece shows gratuitos em três municípios cearenses

O Festival Acordes do Amanhã acontece na sexta-feira, 23, com apresentações nos municípios de Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara e Sobral. Com o tema “Todos os sons”, a 6ª edição do festival levará atrações para diversos espaços públicos de cada cidade.

Praças, parques, mercados, terminais de ônibus, feiras livres, linhas de metrô e de ônibus, escolas e hospitais serão transformados em palcos e espaços cheios de sons vibrantes. As apresentações acontecem simultaneamente de forma gratuita. Entre as atrações estão Orlângelo, Daniel Peixoto, banda Renegados e Quinteto de Metais da UFC.

Em Fortaleza a programação passa por diversos espaços com grande movimentação do público. São eles: Terminal de ônibus do Antônio Bezerra, Praça do Ferreira, Espigão da Praia de Iracema, Anfiteatro do Dragão do Mar, Instituto do Câncer do Ceará (ICC), Hospital da Mulher de Fortaleza, Lar Três Irmãs, Metrô (Estação José de Alencar), Escola de Ensino Fundamental e Médio Santa Luzia, Escola Municipal Antônio Sales, Linha de ônibus (Antônio Bezerra - Papicu), Associação de Cegos do Estado do Ceará, calçada do Theatro José de Alencar e Mercado São Sebastião.

Festival Acordes do Amanhã



Quando: sexta-feira, 23, durante todo o dia



sexta-feira, 23, durante todo o dia Onde: espaços públicos de Fortaleza, Sobral e Jijoca de Jericoacoara



espaços públicos de Fortaleza, Sobral e Jijoca de Jericoacoara Mais informações: @acordesdoamanha

Confira a programação completa



Shows em Fortaleza

Palco Terminal do Antônio Bezerra (Avenida Cel. Carvalho, 3.780, bairro Antônio Bezerra)



8 horas - Jean Carlos



9h30min - Lia Maia



12 horas - Luana Florentino



15 horas - Makito Vieira



17 horas - DJ Rapha Anacé

Palco Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto, Centro)



9 horas - Nega Lu



10h30min - Orlângelo



12 horas - Gabriela Mendes



14 horas - Polifônica Banda



15h30min - Eloiza Morais



17 horas - Quinteto de Metais da UFC

Palco Espigão da Praia de Iracema (Avenida Beira Mar, 805-945 - Praia de Iracema)



16 horas - Rocha Trio



17 horas - Nossa Praia



18 horas - Banda Renegados



19 horas - Torrado de Rabeca

Palco Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



18h30min - Djs Priscila Delgado e Lorran Dias



19 horas - Levi



20h30min - Carú Lina



22 horas - Daniel Peixoto

Intervenções musicais em Fortaleza

Isaac Sousa

Onde: Metrô - Estação José de Alencar (Avenida Tristão Gonçalves, 511 - Centro)



Metrô - Estação José de Alencar (Avenida Tristão Gonçalves, 511 - Centro) Quando: 8 horas

Iago Gouveia

Onde: Mercado São Sebastião (R. Gen. Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro)



Mercado São Sebastião (R. Gen. Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro) Quando: 8 horas

Grupo Zerd

Onde: Instituto do Câncer do Ceará (R. Papi Júnior, 1222 - Rodolfo Teófilo)



Instituto do Câncer do Ceará (R. Papi Júnior, 1222 - Rodolfo Teófilo) Quando: 9 horas

David Praxedes

Onde: EEFM Santa Luzia (R. João Cordeiro, 711 - Meireles)



EEFM Santa Luzia (R. João Cordeiro, 711 - Meireles) Quando: 9h40min

Bruno Marques

Onde: Lar Três Irmãs (R. Joaquim Pimenta, 291 - Montese)



Lar Três Irmãs (R. Joaquim Pimenta, 291 - Montese) Quando: 10 horas

Isaac Sousa

Onde: Escola Municipal Antônio Sales (R. Tavares Iracema, 675 - Rodolfo Teófilo)



Escola Municipal Antônio Sales (R. Tavares Iracema, 675 - Rodolfo Teófilo) Quando: 14 horas

Germano Guimarães

Onde: Linha de ônibus (Antônio Bezerra - Papicu)



Linha de ônibus (Antônio Bezerra - Papicu) Quando: 15 horas

Grupo Zerd

Onde: Hospital da Mulher de Fortaleza (Rua George Rocha, 50 - Demócrito Rocha)



Hospital da Mulher de Fortaleza (Rua George Rocha, 50 - Demócrito Rocha) Quando: 15 horas

Bruno Marques

Onde: Associação de Cegos do Estado do Ceará (Rua Odilon Soares, 39 - Farias Brito)



Associação de Cegos do Estado do Ceará (Rua Odilon Soares, 39 - Farias Brito) Quando: 15 horas

Germano Guimarães

Onde: Calçada do Theatro José de Alencar (Frente à Praça)



Calçada do Theatro José de Alencar (Frente à Praça) Quando: 17 horas

Shows em Sobral



Trio de Cordas Friccionadas

Onde: Abrigo Coração de Jesus (Praça Quirino Rodrigues, 480 – Centro)



Abrigo Coração de Jesus (Praça Quirino Rodrigues, 480 – Centro) Quando: 8h30min

Banda Rádio Móvel

Onde: Escola Profa. Maria José Santos Ferreira Gomes (R. Pres. Juscelino Kubitscheck, 200 - Bairro Dom José)



Escola Profa. Maria José Santos Ferreira Gomes (R. Pres. Juscelino Kubitscheck, 200 - Bairro Dom José) Quando: 14 horas

Grupo Oh Batuque

Onde: Praça São João



Praça São João Quando: 17 horas

Shows em Jijoca de Jericoacoara



Orquestra Jeri

Onde: Escola Nossa Senhora da Consolação (Rua das Dunas, 77 – Jijoca de Jericoacoara)



Escola Nossa Senhora da Consolação (Rua das Dunas, 77 – Jijoca de Jericoacoara) Quando: 14 horas

