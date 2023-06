Colunista afirma que Neymar traiu Bruna Biancardi no Dia dos Namorados

Neymar Jr. teria traído a namordada, Bruna Biancardi, que está grávida, na véspera do Dia dos Namoradas, aponta colunista Metrópoles, Fábia Oliveira. O craque brasileiro teria se relacionado com a blogueira Fernanda Campos em um apartamento em São Paulo.

A colunista afirma que o jogador começou a flertar com Fernanda ainda no período da Copa do Mundo, no final do ano passado. Na ocasião, teria dito à blogueira que o seu relacionamento com Bruna estaria passando por um momento de oscilação.

Nas redes sociais, Fernanda compartilhou prints de uma conversa com Neymar. Ela afirma que não sabia da gravidez da namorada do jogador.

