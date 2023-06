Vamos de bao? Saiba onde comer o tradicional pão chinês em Fortaleza

Com base neutra e três ingredientes básicos, criatividade inspira recheios do bao. Saiba onde comer bao em Fortaleza

Quem já viu a animação “Kung Fu Panda“ (2008) sabe que o bao, tradicional pão chinês cozido no vapor, é a receita preferida do herói Po. Ele se delicia com incontáveis unidades do prato, que pode ser servido em dois formatos: fechado, com ponta arrebitada, ou aberto, em padrão similar ao do taco.

A base formada por três ingredientes básicos - farinha de trigo, fermento e água - proporciona um suporte neutro, capaz de contrastar com os mais variados sabores e texturas do recheio.

A massa do bun, como também é conhecido, é feita no vapor e se torna macia pela longa fermentação. O pão fofinho e esbranquiçado envolve os demais ingredientes, característica que transformou o bao em pedida ideal para os izakayas - tradicionais bares japoneses especializados em petiscos - e quiosques de comida de rua espalhados pelas cidades da China, a exemplo de Taiwan.

A difusão no Ocidente foi impulsionada quando o chef estadunidense David Chang incluiu uma receita autoral do bun no menu do restaurante Momofuku, estabelecimento responsável pela propagação do lámen e guioza nos Estados Unidos, no ano de 2004.

Ele pode vir acompanhado do recheio clássico de barriga de porco, produzido com longa cocção e molho agridoce, mas a versatilidade do preparo possibilita quantas variações forem necessárias. Com propostas que vão desde tempurá de peixe até cogumelos, o bao começa a conquistar o cearense.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-06-2023: Bao, comida asiatica. Fotos dos restaurantes Nemo e Mercado Alimentar (MIRA). (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Bao em Fortaleza: Mira Cozinha

"A gente tem essa demanda de fazer pratos inovadores, que as pessoas não se cansem de comer o que estamos oferecendo", conta a arquiteta Aída da Costa, proprietária do restaurante Mira Cozinha ao lado da publicitária Marília Gomes, ao explicar o cardápio do estabelecimento. Foi esta busca pela experimentação no âmbito gastronômico que possibilitou a inclusão do bao no menu.

O cliente pode escolher o Bao de Panceta (R$19), feito com barriga de porco marinada com shoyu, alho e gengibre. Depois, o ingrediente é finalizado no forno, sem perder a suculência. Outra opção é o Bao Cogumelos e Salada de Repolho (R$ 19), complementado com legumes.

O Mira Cozinha compõe o Mercado AlimentaCE, localizado na Estação das Artes, e pretende oferecer sabor e praticidade aos consumidores. "A gente faz o que tem vontade de comer, vê o que acha interessante e busca trazer com uma proposta acessível", desenvolve Marília.

Onde: Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Quando: quinta e sexta-feira, das 17h30min às 22 horas; sábado, das 16 horas às 22 horas; domingo, das 9 horas às 15 horas

quinta e sexta-feira, das 17h30min às 22 horas; sábado, das 16 horas às 22 horas; domingo, das 9 horas às 15 horas Mais informações: no Instagram @MercadoAlimentaCE

Bao de Panceta do Nemo Crédito: AURÉLIO ALVES

Bao em Fortaleza: Nemo

O pãozinho chinês também foi uma aposta da reformulação do Nemo, restaurante que ampliou o menu há cerca de seis meses. "A gente buscou trazer uma culinária Nikkei, na qual a gente mescla alguns pratos da culinária asiática para trazer mais sofisticação", explica o proprietário Diego Farias.

Ele pontua que o bao começou a se popularizar no Nordeste há, aproximadamente, um ano e cresce no gosto dos clientes. As escolhas do Nemo são o Bao de Panceta (pão chinês no vapor recheado com barriga de porco, sunomono e missô doce) e Bao de Camarão Grelhado, finalizado com sunomono, cebola roxa e molho levemente apimentado. Ambos custam R$26.

Onde : rua Sabino Pires, 5 - Aldeota

: rua Sabino Pires, 5 - Aldeota Quando : segunda a sexta, das 11 horas às 15 horas e das 18 horas às 23 horas; sábado e domingo, das 11 horas às 23 horas

: segunda a sexta, das 11 horas às 15 horas e das 18 horas às 23 horas; sábado e domingo, das 11 horas às 23 horas Mais informações: no Instagram @SigaNemo



Chicke Bao Bun, do Aki Asian Kitchen Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

Bao em Fortaleza: Aki Asian Kitchen

Especializado em cozinha asiática, o restaurante Aki Asian Kitchen oferece duas opções do prato. No Fish Bun (R$26), o recheio é composto por tempurá de peixe e maionese da casa. Já no Chicken Bao Bun (R$25,50), duas unidades do pão são servidas com frango empanado, picles de cebola roxa, molho agridoce à base de pimenta gochujang e maionese de limão.

Onde: rua Leonardo Mota, 753 - Meireles

rua Leonardo Mota, 753 - Meireles Quando: segunda e terça, das 17 horas à meia-noite; quarta, de meio-dia à meia-noite; quinta a sábado, de meio-dia à 1 hora; domingo, de meio-dia à meia-noite

segunda e terça, das 17 horas à meia-noite; quarta, de meio-dia à meia-noite; quinta a sábado, de meio-dia à 1 hora; domingo, de meio-dia à meia-noite Mais informações: no Instagram @Aki.AsianKitchen



Bao de Cogulelos e Salada de Repolho, do Mira Cozinha Crédito: AURÉLIO ALVES

Saiba como fazer bao

Ingredientes

1 ¼ xícara (chá) de farinha de trigo

¼ de xícara (chá) de amido de milho

½ xícara (chá) de água morna

1 colher (chá) de fermento biológico seco

2 ½ colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de manteiga em ponto pomada

Modo de preparo

Misture fermento com água morna e espere 10 minutos até começar a espumar. Em uma batedeira, misture farinha de trigo, amido de milho, açúcar e sal. Bata em velocidade baixa para misturar os ingredientes. Acrescente água com fermento ativado e bata até formar uma massa. Aumente a velocidade, junte a manteiga e bata por 8 minutos para sovar, até que a massa fique lisa e macia. Desligue a batedeira e modele a massa numa bola. Tranfira para uma tigela untada, cubra e deixe descansar por uma hora e 30 minutos. Passado o tempo de fermentação, transfira a massa para a bancada levemente enfarinhada. Com as mãos modele a massa num rolo e corte em 12 porções. Modele cada porção de massa numa bolinha e cubra com um pano de prato. Para modelar cada bao: achate a bolinha de massa com as mãos. Com o rolo de macarrão, abra a massa pelas bordas num disco 12 cm, deixando o centro mais grosso – o formato será de um ovo frito, com o centro do disco mais alto. Dessa forma a base do bao não racha. Posicione a massa aberta na palma de uma das mãos e coloque cerca de 1 ½ colher (sopa) do recheio de preferência no centro da massa, depois modele como desejar. Preencha o fundo de uma panela de vapor (ou wok) com água e leve ao fogo médio para ferver. Enquanto isso, corte 6 quadrados de papel-manteiga com 10 cm. Pincele cada quadrado com óleo de gergelim – ele vai ser usado sob o bao, para que o pãozinho não grude no fundo do cesto. Posicione os baos no cesto, cada um sobre seu papel untado. Assim que a água ferver, apoie o cesto sobre a panela, tampe, abaixe o fogo e conte 12 minutos.

