Hambúrgueres 'smash' a partir de R$10; veja onde comer em Fortaleza

Em comemoração ao Dia do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio, o Vida&Arte apresenta as variações do "smash"

Quando você escuta a palavra "smash", o que vem à cabeça? O termo em inglês faz referência, em tradução livre para o português, a "esmagar". O verbo sintetiza a proposta de uma receita que ganha espaço no mercado gastronômico de Fortaleza: o hambúrguer smash.

Saboroso, prático e aromático, o prato pode ser ideal para o tamanho da fome ou, se for da preferência do cliente, para pedir em combos variados de diferentes sabores.

As lojas especializadas na linha apostam em sanduíches de formatos menores, feitos com opções de proteínas que variam entre proporções de 40 e 110 gramas. A mistura de carnes, por exemplo, não é comumente moldada e é feita diretamente na chapa, com movimento de pressão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação resulta em técnica conhecida como Reação de Maillard - quando o açúcar e os aminoácidos do ingrediente entram em contato com a alta temperatura da chapa, formando uma crosta.

LEIA MAIS Comida gigante em Fortaleza: restaurantes que apostam no tamanho

"São carnes bem mais finas, com crosta dos dois lados, empilhadas. E, normalmente, com creme de queijo no meio ou algum creme especial. É por isso que o smash é muito mais saboroso que os hambúrgueres tradicionais", explica o chef Vinícius Leite, responsável pelo cardápio do Zack Smash's. Esta sequência de insumos, isolados ou combinados, é responsável por abrir e aguçar o paladar. Ficou com vontade? Confira roteiro.

Zack Smash's aposta em variedades de proteínas Crédito: Fernanda Barros

Smash em Fortaleza: Zack Smash's

Entre as diversas possibilidades gastronômicas disponíveis no Lago Jacarey, espaço situado na Cidade dos Funcionários, está a franquia presencial do Zack Smash's. O conceito do cardápio foi desenvolvido com inspiração nas tradicionais lanchonetes americanas e é possível escolher entre carne bovina e suína, além de três opções com frango empanado.

"O smash tende a ser um hambúrguer 'mignon', se a gente comparar com o tradicional. A gente trabalha com duas carnes de pesos menores e, obrigatoriamente, com nosso queijo especial", detalha Vinícius. De acordo com o chef, o pedido que mais vende é o Smash Cheese Onion (R$24,90), que tem como adicional o bacon e a cebola caramelizada. Outro sucesso é o Smash Cheese Bacon (R$25,90), composto por bacon em tiras.

Smash clássico do Sam Smash Crédito: Divulgação

CONHEÇA A versatilidade do pistache com pratos doces e salgados

Smash em Fortaleza: Sam Smash Burger

O viés artesanal é a aposta do Sam Smash Burger, estabelecimento que abriu as portas logo no primeiro ano da pandemia de covid-19. "Tudo é o mais fresco possível e de boa qualidade. Nossa carne é moída todo dia e a maionese da casa tem produção diária", explica o proprietário Lucas Santos.

O cliente pode variar entre escolhas mais clássicas, como o Smash Salad - feito com dois hambúrgueres de 60g, queijo cheddar, molho especial, alface, tomate, cebola e picles -, e propostas mais inusitadas, como o Regional Smash - preparado com dois hambúrgueres de 50g, creme de queijo da casa, cream cheese, carne de sol e queijo coalho -. Os preços variam entre R$10 e R$27.

Smash do 4burger Crédito: Davi Maia/divulgação

Smash em Fortaleza: 4Burger

Com inspiração nas "primeiras hamburguerias", o 4Burger aposta em sete versões da receita com preços que variam entre R$15 e R$32. O Supremo, carro-chefe da casa, leva dois discos de carne, queijo e bacon crocante.

Já o Majestoso é para aqueles que querem se deliciar com dois discos de carne, queijo, cebola, picles, alface, tomate, ketchup e maionese. "A vantagem do smash é o equilíbrio. Você consegue sentir tudo o que ele tem para oferecer, sem exagero", destaca o proprietário Gilberto Júnior.

Smash em Fortaleza: Smash 085

É quase impossível não ter vontade de comprar um sanduíche ao olhar as redes sociais do Smash 085. O feed é formado por vídeos que mostram a montagem dos pratos, com muito molho e acompanhamentos temperados, a exemplo do Smoked (R$ 27), preparado com bacon, cebola caramelizada e maionese defumada.

Ainda é possível escolher promoções, como o combo de 4 PCQ (sigla para o smash com pão brioche, carne e queijo) por R$54. Outra opção é o "combo da galera" (R$110), com 4 smashs, duas batatas pequenas e um refrigerante de 1 litro.

Smash em Fortaleza: Double Trouble

Quem entende de smash em Fortaleza, com certeza, não deixa de mencionar o Double Trouble Burger. O estabelecimento tem produtos similares ao de franquias internacionais, como o DT Chicken (R$23) - versão parecida com o McChicken, do McDonald's - e criações próprias, a exemplo do Miúdo (R$13) e Raquejada (R$24), composto por dois discos de carne, queijo próprio da casa, cebola empanada, barbecue e maionese. Para acompanhar, o cliente pode levar uma porção de nuggets (R$16), queijo gouda empanado (R$18) ou batata palito (R$11).



VEJA TAMBÉM Chás: novidades, acessórios versáteis e onde tomar em Fortaleza

Smash em Fortaleza: Mais opções

Buddy’s Smash & Burger

Funciona na avenida Júlio Abreu e conta com cardápio que varia entre hambúrgueres tradicionais e smashs. A opção mais em conta é o Cheese Smash (R$16), com carne de 50 gramas, queijo cheddar, maionese da casa e pão brioche.

Hook Smash

O estabelecimento oferece o combo Butito Smash (R$44), com smash feito com pão brioche, dois discos de carne de 50 gramas, cream cheese, carne de sol, queijo coalho e molho do chef. Acompanha batata frita crispy e um refrigerante.

Smash em Fortaleza: Como encontrar

Zack Smash's

Onde: av. Viena Weyne, 236 - Cidade dos Funcionários

Pedidos via iFood e Menu Juntos

Sam Smash Burger

Onde: rua 71, 121 - José Walter

Pedidos on-line

4Burger

Onde: rua Conselheiro Tristão, 940A - Fátima

Pedidos on-line

Smash 085

Pedidos via iFood

Double Trouble Burger

Onde: rua Comandante José Cals de Oliveira, 71 - Guararapes

Pedidos on-line

Hook Smash

Pedidos on-line

Buddy's Smash & Burger

Pedidos on-line

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui