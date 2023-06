Fortaleza inaugura biblioteca com mais de 50 livros para jogadores

O Fortaleza inaugurou um novo espaço no CT Ribamar Bezerra com objetivo de estimular a leitura nas dependências do clube. Desde o final do mês de maio, Tricolor do Pici conta com uma biblioteca com mais de 50 livros, que reúnem biografia de ex-jogadores, histórias do futebol e outros esportes, além de literatura de ficção.

O clube entende que os livros serão aliados para melhorar a concentração dos atletas da base no estudo e no campo. Realizado pelo Setor Psicossocial em parceria com o Departamento de Formação, o projeto reafirma uma das diretrizes das categorias de base do Leão, que é contribuir com a formação do atleta para além do âmbito esportivo.

Para Michele Oliveira, pedagoga das categorias de base, a iniciativa tem como principal objetivo criar o hábito de leitura entre os atletas alojados, sendo uma alternativa para o uso dos eletrônicos. "O projeto da biblioteca nasceu antes da sala de estudo quando eu ainda dava aula lá no deck para os meninos. Foi uma iniciativa mediante observação das aulas de reforço, onde mediante observações percebi a necessidade de ampliarmos os assuntos/temas com os atletas e advindo da necessidade deles possuírem mais recursos para complementar os estudos com leituras diversas para ampliar o conhecimento deles", destaca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os livros mais procurados no CT envolvem o futebol, mas também há exemplares sobre outros esportes e estrelas internacionais, como Michael Jordan. Já na inauguração do espaço, alguns livros foram alugados pelo time sub-17.

Anteriormente, o clube contava com curto acervo na sala da pedagogia e na academia. Agora os livros ficam disponíveis na biblioteca, com controle realizado gratuitamente pelo Setor Psicossocial. Para colaborar com o espaço, basta realizar doações na recepção do centro de treinamento Ribamar Bezerra ou no Pici, indicando o local como destino.

Projetos e investimentos do Fortaleza

Para o clube, as categorias de base são uma das prioridades de desenvolvimento interno. O projeto envolve elementos como integração, capacitação de funcionários e uma sede moderna. Dentre algumas das diretrizes seguidas nas categorias de base do Leão do Pici, destacam-se questões como trabalhar com indicadores de performance para além do resultado em campo, intensificar o "Projeto Fortaleza" – com recursos para crescimento de jogadores talentosos –, e prosseguir com novas melhorias estruturais do CT Ribamar Bezerra a cada ano.

O centro de treinamentos conta com quatro campos oficiais e dois de apoio, além academia, sauna, fisioterapia, departamento médico e odontológico, pista, cozinha, lavanderia, refeitório e salas administrativas. Nos últimos anos, houve aumento do investimento em todos os setores de performance. Na parte de fisioterapia, o clube adquiriu equipamentos de recovery pós-jogo, para recuperação física dos atletas. Já no setor de inteligência, o Fortaleza investiu em software de organização de dados, mapeamento de mercado e até recursos como drone e GPS.

Sobre o assunto Fortaleza tem negociação avançada para contratar Marinho, do Flamengo

Boeck comenta situação de Schappo: "Não é fácil ser jogador do Fortaleza"

Lucero, do Fortaleza, quebra silêncio sobre saída do Colo-Colo: "Deixei 1 milhão de dólares"

Com Gazeta Esportiva