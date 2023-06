Gratuito: Alunos da rede pública estrelam espetáculos no Ceará

Alunos de escolas públicas do município de São Gonçalo do Amarante, localizado a 835 km de Fortaleza, protagonizam os espetáculos "Convenção de Vilões" e "A Profecia", desenvolvidos por meio da Cia Teatral Acontece.

As produções teatrais fazem parte do trabalho final do Curso de Iniciação Teatral Acontece (Cita) e são apresentadas de maneira gratuita no dia 22 de junho, na EEF Ester de Pontes Barroso, em São Gonçalo do Amarante. As últimas sessões acontecem no dia 23, no Teatro Dragão do Mar, em Fortaleza.

Enquanto "Convenção de Vilões" mostra o percurso de "vilões hollywoodianos" nos caminhos do teatro, o espetáculo "A Profecia" discorre sobre um reino que vive nas exigências de rígido decreto: de que ninguém pode ficar triste.

De acordo com o professor e coordenador da Cia Acontece, Felício da Silva, a construção das histórias foi feita em parceria com os estudantes e busca aproveitar ao máximo as habilidades de cada um. "A ideia é tentar, no tempo que se tem, com todas as dificuldades, mostrar que teatro é uma linguagem primitiva que precede todas as formas cênicas contemporâneas mais conhecidas", compartilha em comunicado divulgado à imprensa.

Espetáculos "Convenção de Vilões" e "A Profecia"

Quando: 22 e 23 de junho, às 9 horas e 18h30min



22 e 23 de junho, às 9 horas e 18h30min Onde: EEF Ester de Pontes Barroso (Vila José Ramos de Alcantara, Escola Serrote - São Gonçalo do Amarante) e Centro Cultural Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema), respectivamente



EEF Ester de Pontes Barroso (Vila José Ramos de Alcantara, Escola Serrote - São Gonçalo do Amarante) e Centro Cultural Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema), respectivamente Gratuito



