Spider-Boys: Tom Holland revela ter grupo no whatsapp com Andrew e Tobey

Em entrevista divulgada nessa quarta-feira, 14, para o The Hollywood Reporter, Tom Holland afirmou que mantém contato com Andrew Garfield e Tobey Maguire. O trio tem um grupo no Whatsapp chamado “Spider-Boys” (Garotos-Aranha, em português).

O ator londrino de 27 anos lembrou que “foi maravilhoso” dividir o set com os dois atores em “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", em que também interpretaram o herói. A partir do convívio, eles criaram uma grande amizade.

“Temos esse vínculo incrível como três pessoas que passaram por algo tão único que realmente somos como irmãos”, declara Holland.

Ele disse que na última conversa entre os atores no grupo “Spider-Boys” pediu ajuda de Andrew e Tobey para assinarem cartazes para a caridade em um evento em Londres chamado “Brothers Trust”.

Segundo Holland, os amigos ficaram felizes em atender. “Coisas do Homem-Aranha”, finaliza.



Tom Holland: já é hora de deixar o papel de Homem-Aranha?

Também ao The Hollywood Reporter, Tom Holland falou sobre o seu futuro como Homem-Aranha. O ator revelou que, antes da greve de roteiristas em Hollywood, chegou a ter reuniões de desenvolvimento do personagem junto a executivos da Marvel Studios.

Segundo ele, os primeiros encontros foram para questionar se de fato precisaria fazer mais um filme e se encontravam motivos. “E acho que encontramos o motivo. Estou muito, muito feliz com onde estamos em termos criativos”. aponta.

Embora mostre estar empolgado com a possibilidade de viver novamente o Homem-Aranha nos cinemas, Tom Holland diz estar um pouco apreensivo com isso. “Há uma parte de mim que quer ir embora com a cabeça erguida e passar o bastão para o próximo garoto sortudo que conseguir dar vida a esse personagem”, afirma.