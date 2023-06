Ceará Junino homenageia Fausto Nilo na Estação das Artes na sexta, 16

A 23ª edição do Ceará Junino tem como tema “Faustos e Felizes no Mar do meu Sertão”, uma homenagem ao compositor, arquiteto, urbanista e poeta cearense Fausto Nilo. O evento acontece nesta sexta-feira, 16, às 19 horas, no Complexo Cultural Estação das Artes.



O evento de lançamento contará com as apresentações das quadrilhas do Zé Testinha, grupo criado em 1976 no bairro Vila União, que dança, faz teatro e compõe as próprias músicas; e do Regional Balanço do Rei, que vem ensinando ao longo dos anos vários jovens da Caucaia a tocarem instrumentos como zabumba, sanfona e triângulo. Na ocasião também será apresentado o calendário dos festejos que acontecem pelo Estado.



“Por meio de editais lançados pela Secult Ceará, serão investidos R$4,2 milhões no Ciclo Junino neste ano. Um investimento na Cultura do Ceará, que movimenta a economia criativa, com foco também na diversidade das manifestações deste ciclo, no turismo e no fomento a festejos por todas as macrorregiões do Estado”, afirma a secretária da Cultura, Luisa Cela.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos festejos, o Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino acontecerá no centro do sertão cearense, na cidade de Quixeramobim, entre os dias 27 e 30 de julho.



Homenagem a Fausto Nilo



Homenagear Fausto Nilo em sua terra natal ganha um novo significado em 2023, quando seus 80 anos de vida são comemorados. O objetivo é exaltar a relevância do artista no âmbito nacional, destacando a diversidade de suas obras e as parcerias com outros nomes significativos (Rodger Rogério, Nonato Luiz, Belchior, Fagner, Petrúcio Maia, Chico Buarque, Geraldo Azevedo, Lulu Santos, Moraes Moreira, Elba Ramalho) durante sua carreira.

Sobre o tema de 2023

O tema deste ano é uma continuidade do que foi realizado em 2019, que se falou da profecia de Antônio Conselheiro, quando o sertão viraria mar transformando Quixeramobim num mar de cores, sabores, afetos e alegria. Agora, o público poderá mergulhar mais fundo com o tema “Faustos e Felizes no Mar do meu Sertão”, trazendo uma homenagem ao cantor, compositor e arquiteto Fausto Nilo, filho de Quixeramobim.



O XXIII Ceará Junino é uma realização do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult Ceará). Conta com parceria do Instituto Assum Preto de Arte, Cultura, Cidadania e Meio Ambiente de Senador Pompeu e produção da Assum Preto Produções.



Lançamento do XXIII Ceará Junino “Faustos e Felizes no Mar do meu Sertão”



Quando: sexta-feira, 16, às 19 horas



sexta-feira, 16, às 19 horas Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 510 – Centro)



Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 510 – Centro) Gratuito e aberto ao público

Sobre o assunto Fundador do RPM, tecladista Luiz Schiavon morre aos 64 anos

Gratuito: Artur Menezes faz show na Beira-Mar neste domingo, 18

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui