Gilberto Gil sobre Preta: 'Temos de lidar com a ameaça da morte'

O cantor e compositor Gilberto Gil afirmou que é preciso lidar com a ameaça de morte em relação à doença da filha, Preta Gil. Aos 80 anos, Gil já superou diagnósticos e quimioterapias parecidas com a que Preta enfrenta, e ressalta a importância da família e da busca pela cura.

"É uma aflição ver uma menina, uma filha que nem tem 50 anos, sofrendo de uma doença apavorante. Falo com a Preta o tempo todo, com os médicos, e leio a respeito. Ela vive cercada pela família e estamos reunindo forças e propósitos para lhe dar o melhor tratamento, renovar sua disposição e sua positividade espiritual. Juntamente a isso, temos de lidar com a ameaça da morte. Tenho dito palavras de resignação em relação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que buscamos condições para a cura”, disse o cantor em entrevista à Veja.

O cantor esteve ao lado da filha desde o início do tratamento. Em publicação nas redes sociais, logo após o anúncio da doença, Gil prestou apoio: “Pretinha, desde que você nasceu tudo em sua volta realçou pra mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo pra todos nós”, escreveu Gil.

Doença de Preta Gil

Em janeiro deste ano, a cantora anunciou o diagnóstico de adenocarcinoma, um câncer que atinge vários segmentos do trato digestivo. “Hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”, revelou Preta.

Desde então, Preta tem compartilhado a rotina de tratamento e quimioterapias nas redes sociais. Ainda em abril, uma complicação no tratamento assustou os fãs, quando Preta passou por uma septicemia, uma infecção generalizada. Após exames e tratamentos, a cantora conseguiu se recuperar da infecção, mas ainda enfrenta o câncer.



