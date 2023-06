Matuê é atingido por jato de fogo durante show: 'Tá de boa'

O rapper Matuê foi atingido pela estrutura do próprio show enquanto caminhava no palco

O cantor Matuê foi atingido pelo fogo de uma estrutura de seu próprio show durante uma apresentação no Centro Park de Uberaba, em Minas Gerais, na noite de sábado, 10. As chamas atingiram o corpo do artista cearense, mas teve apenas um ferimento na cabeça, conforme explicou em publicação nas redes sociais.



“E aí, galera. Pra quem tá perguntando se eu to bem, tá de boa, ‘mano’, não aconteceu nada. Só deu [queimadura] na cabeça assim, mas nada demais, tá ligado”, comentou Matuê em um story.

O rapper ainda publicou uma série de fotos dos bastidores do show, acompanhado de um vídeo do exato momento em que é atingido pelas chamas. Matuê ainda brincou: “Postando essa última do céu galera, até a próxima encarnação”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Champions League: Anitta faz show na final e homenageia Vini Jr

Com música e cachaça, Festival movimenta cultura da Ibiapaba

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui