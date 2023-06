Silvero interpreta Belchior: show retorna ao Cineteatro São Luiz

O ator e cantor cearense Silvero Pereira se apresenta no final deste mês no Cineteatro São Luiz com show dedicado a Belchior

O cantor e ator cearense Silvero Pereira anunciou, nesta sexta-feira, 9, uma nova apresentação do show de tributo a Belchior. A apresentação "Silvero Pereira Interpreta Belchior" acontece no dia 28 de junho, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz. Os ingressos custam R$60 (inteira) e R$30 (meia) e já estão à venda na plataforma Sympla.

"A gente se reencontra no palco no @cineteatrosaoluiz pra amar e mudar as coisas. Vai ser um show lindo, uma noite inesquecível da minha despedida temporária da cidade", anunciou o cantor em sua conta oficial do instagram.

“Silvero Pereira interpreta Belchior” é uma homenagem do ator global à uma das figuras de maior destaque da música cearense, o cantor e compositor Belchior. Silvero já apresentou o tributo em outras ocasiões na capital cearense, inclusive no início do ano. Em todas as apresentações, a resposta do público é positiva.

Silvero Pereira interpreta Belchior

Quando: quarta-feira, 28 de junho, às 19 horas

quarta-feira, 28 de junho, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Onde comprar: Sympla e na bilheteria do Cineteatro

