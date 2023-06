Regina Casé diz que vai pedir à Globo retorno do ‘Esquenta’

A atriz e apresentadora Regina Casé afirmou que vai conversar com a Rede Globo quanto ao retorno do programa “Esquenta”. A atração, comandada pela apresentadora, ganhava a audiência das tardes de domingo com performances artísticas e bate-papos dentro de um cenário inspirado em lages do Rio de Janeiro.

"Eu estou tentando, todo mundo quer, mas agora não sei o que deu no pessoal, porque não tem nenhum motivo específico, mas eu ando na rua atualmente e todas as pessoas que cruzam comigo só falam nisso. Deu uma saudade coletiva do 'Esquenta'", disse a apresentadora no podcast “Só dá Play”.

Regina defendeu que o programa teve um formato pioneiro, que atraiu olhares e trouxe a representatividade do povo brasileiro. "Eu tenho muito orgulho porque mais uma vez a gente foi pioneiro. A plateia já era muito diferente de uma plateia de auditório normal, e no palco estava o que eu acho que deve ser a televisão, um retrato da população do Brasil, se a população do Brasil é pelo menos meio a meio branco e preto, o auditório e quem está falando, se expressando ali, tem que ser pelo menos 50% preto", destaca.

Caso volte ao ar, o programa deve passar por uma reformulação "Seria diferente por mil motivos. Eu vou ter uma conversa lá na Globo para ver se a gente faz uma temporada de verão, uma temporada especial”, explica Regina.

Esquenta

Com cinco temporadas, o programa ficou no ar de 2 de janeiro de 2011 até 1 de janeiro de 2017. Comandada por Regina Casé, a atração contava com diversos convidados e artistas populares na música, com muito samba, pagode, funk, sertanejo e diversão. Ainda não se sabe oficialmente as motivações para o fim do programa. Segundo uma declaração de Regina Casé, em entrevista a Pedro Bial anos depois, o conservadorismo do Brasil teria motivado o fim da atração.

