Taylor Swift: pré-venda para shows no Brasil esgota em meia hora

O show de Taylor Swift no Brasil acontece em novembro deste ano; esta é a segunda vez que os ingressos esgotam após abertura de vendas

Os ingressos da pré-venda para o show de Taylor Swift esgotaram em meia hora após abertura às 10 horas, desta sexta-feira, 9. Essa é a segunda vez que abre uma pré-venda para o evento, exclusiva para clientes que possuem o cartão de crédito C6 Bank. A primeira aconteceu na segunda-feira, 6, destinada a quem já tinha comprado ingresso para o show da cantora cancelado por conta da pandemia em 2020.

Desde quarta-feira, 7, vários fãs da cantora acamparam na porta do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, para a pré-venda de ingressos que findou em minutos. Contudo, a esperança dos fãs ainda não está perdida, a venda geral começa às 10 horas de segunda-feira, 12.



O show da turnê "The Eras", de Taylor Swift, está marcado para acontecer em novembro deste ano. No dia 18 de novembro, Taylor se apresenta no Rio de Janeiro. Já nos dias 25 e 26, o show acontece em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



O ingresso do show de São Paulo custa a partir de R$ 190 (meia), podendo chegar a R$ 1050. No Rio de Janeiro, os bilhetes vão de R$ 75 (meia) a R$ 950. Há, ainda, para os dos shows, pacotes VIP que dão direito a souvenirs, entre outros mimos. O preço dos pacotes variam de R$ 1.250 a R$ 2.250 por pessoa.



Sobre o assunto Fãs de Taylor Swift montam acampamento para compra de ingressos

Taylor Swift e Matty Healy, do The 1975, terminam namoro, diz revista

Taylor Swift revela os artistas que vão participar do novo álbum

Com shows no Brasil, Taylor Swift bate novo recorde com ‘Midnights’

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui