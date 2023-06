Gratuito: Cine São Luiz exibe filmes de Kiarostami e Carlos Saura

Cineastas Abbas Kiarostami e Carlos Saura são os nomes da faixa "Perfil de Cinema", do Cine São Luiz, que exibe obras do iraniano e do espanhol gratuitamente em junho

O Cineteatro São Luiz irá promover entre os dias 13 e 24 de junho uma mostra especial e gratuita que integra a faixa "Perfil de Cinema". A programação irá exibir obras clássicas do diretor iraniano Abbas Kiarostami (1940-2016) e do espanhol Carlos Saura (1932-2023), dois dos principais nomes do cinema mundial. A entrada nas sessões, que ocorrem em diferentes horários a cada dia, será liberada, sem distribuição prévia de ingressos. Basta apresentar na ocasião um documento oficial com foto.

No total, serão exibidos nove longas-metragens dirigidos pelos cineastas, além de um programa de curtas assinados por Kiarostami. Do iraniano, as obras que compõem a mostra são "A Experiência" (1973), "O Viajante" (1974), "Onde Fica a Casa do Meu Amigo?" (1987) e "E a Vida Continua" (1992).

Já entre as produções de Saura, serão exibidos os longas "A Prima Angélica" (1974), "Peppermint Frappé" (1967), "Ana e os Lobos" (1973), "Depressa, Depressa" (1981) e "Cría Cuervos" (1976).

Perfil de Cinema - Kiarostami e Saura

Quando: de 13 a 24 de junho

de 13 a 24 de junho Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro) Entrada gratuita mediante apresentação de documento oficial com foto

mediante apresentação de documento oficial com foto Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Programação completa

13 de junho (terça)

16h30min - Coletânea de curtas de Abbas Kiarostami

19 horas - A Prima Angélica, de Carlos Saura

14 de junho (quarta)

14 horas - A Experiência, de Abbas Kiarostami

16 horas - A Prima Angélica, de Carlos Saura

19 horas - A Experiência, de Abbas Kiarostami

15 de junho (quinta)

16h30min - O Viajante, de Abbas Kiarostami

19 horas - Peppermint Frappé, de Carlos Saura

16 de junho (sexta)

14 horas - Coletânea de curtas de Abbas Kiarostami

16 horas - Peppermint Frappé, de Carlos Saura

19 horas - O Viajante, de Abbas Kiarostami

20 de junho (terça)

16h30min - Ana e os Lobos, de Carlos Saura

19 horas - Onde Fica a Casa do Meu Amigo?, de Abbas Kiarostami

21 de junho (quarta)

16h30min - Onde Fica a Casa do Meu Amigo?, de Abbas Kiarostami

14 horas - Peppermint Frappé, de Carlos Saura

19 horas - Ana e os Lobos, de Carlos Saura

22 de junho (quinta)

16h30min - Depressa, Depressa, de Carlos Saura

19 horas - E a Vida Continua, de Abbas Kiarostami

23 de junho (sexta)

14 horas - Cría Cuervos, de Carlos Saura

16h30min - E a Vida Continua, de Abbas Kiarostami

24 de junho (sábado)

14 horas - Onde Fica a Casa do Meu Amigo?, de Abbas Kiarostami



16h - Cría Cuervos, de Carlos Saura

