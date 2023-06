Livraria do Senac Ceará realiza bazar com descontos de até 80%

A livraria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Ceará realiza um bazar literário com livros da Editora Senac e da Edições Sesc. O evento tem início nesta sexta-feira, 9, ocorrendo até dia 30 de junho.

Com mais de 600 títulos no catálogo, os descontos oferecidos durante o bazar serão de até 80%. Na ocasião, serão contemplados livros sobre diversas áreas e gêneros, como arquitetura, artes, administração, negócios, comunicação, gastronomia, desenvolvimento social, design, moda e turismo.

O bazar de livros será realizado na sede do Senac e também no site da livraria. A loja localizada no bairro Aldeota atende pelo WhatsApp, com compras sendo retiradas no local.

Bazar da Livraria Senac Ceará

Quando : a partir desta sexta-feira, 9, até dia 30 de junho



: a partir desta sexta-feira, 9, até dia 30 de junho Onde : Senac Aldeota (avenida Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota)



: Senac Aldeota (avenida Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota) Mais informações : no site Livraria Senac



: no site Livraria Senac WhatsApp: (85) 99230-9956



