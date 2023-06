Cantor da banda Rammstein rejeita acusações de abusos sexuais

O vocalista do grupo de metal alemão Rammstein, Till Lindemann, rejeita qualquer acusação de agressão sexual - disseram seus advogados em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 8.

"Nas redes sociais, em particular no Instagram, Twitter e YouTube, várias mulheres fizeram sérias acusações contra nosso cliente", escreveram os advogados Simon Bergmann e Christian Schertz.

Nessas mensagens, "afirmou-se, em várias ocasiões, que nos shows do Rammstein as mulheres foram drogadas com GHB ou álcool para que nosso cliente realizasse atos sexuais com elas", acrescentaram. "Essas acusações são invariavelmente falsas", disseram os advogados.

"Tomaremos medidas legais imediatas para todas as acusações desse tipo", ameaçaram.

O governo da Alemanha solicitou medidas para proteger o público feminino do grupo de heavy metal Rammstein depois que o vocalista da banda, Till Lindemann, foi acusado de agressão sexual. "As jovens devem ter uma proteção melhor contra agressões", declarou à AFP a ministra da Família, a ecologista Lisa Paus, no momento em que o Rammstein está em turnê pela Europa.

A ministra propõe a criação de áreas de proteção para as mulheres nos shows, assim como a presença de equipes de conscientização para lidar com suspeitas de agressões sexuais. "É necessário discutir de maneira rápida e concreta sobre medidas de proteção" destaca Paus, para quem "seria útil um debate sério sobre a responsabilidade dos artistas e organizadores para com os fãs".

O vocalista da banda, Till Lindemann, foi acusado por várias mulheres de agressão sexual, informaram a rede NDR e o jornal Süddeutsche Zeitung nos últimos dias.

Ele é suspeito de selecionar jovens que estão nas primeiras filas dos shows do grupo e convidá-las para festas. Duas mulheres afirmam que foram submetidas a atos sexuais não consensuais depois que foram drogadas durante tais eventos, o que o grupo nega.

Outra reportagem, da revista Die Welt, descreve um verdadeiro sistema a serviço do cantor, no qual as mulheres da primeira fileira são filmadas e fotografadas para que Lindemann, de 60 anos, faça uma seleção. O grupo tem quatro shows agendados para o estádio olímpico de Munique esta semana. A área diante do palco (conhecida como "Fila Xero") será eliminada.

