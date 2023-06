K-Pop: Ateez faz show no Brasil em agosto; saiba sobre ingressos

O grupo de k-pop Ateez virá ao Brasil no mês de agosto para show único em São Paulo. O anúncio da apresentação dos sul-coreanos foi confirmada na última semana, em divulgação nas redes sociais do Ateez.

Formado por Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho, o show do grupo será realizado no dia 26 de agosto, no Allianz Parque, localizado em São Paulo.

Com shows marcados na América Latina, além da capital paulista, o grupo irá levar a turnê "The Fellowship: Break the Wall" para as cidades do México, Bogotá e Santiago.

A venda dos ingressos para o show do Ateez no Brasil irá iniciar na próxima terça-feira, 13 de junho, às 10 horas, no site da Eventim. Os ingressos também vão poder ser adquiridos na bilheteria do Allianz Parque a partir do dia 14.

Batizados de Atiny, os fãs do Ateez vão poder escolher os lugares na plateia localizados na pista, pit ou cadeira inferior, com valores de inteira entre R$ 390 e R$ 990.

Quando : 26 de agosto



: 26 de agosto Onde : Allianz Parque (avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo)



: Allianz Parque (avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo) Quanto : de R$ 390 à R$ 990 (valores de inteira)



: de R$ 390 à R$ 990 (valores de inteira) Vendas on-line : a partir de 13 de junho, às 10 horas, no site Eventim



: a partir de 13 de junho, às 10 horas, no site Eventim Vendas presenciais : a partir do dia 14 de junho na bilheteria do Allianz Parque



: a partir do dia 14 de junho na bilheteria do Allianz Parque Mais informações: no site Eventim



