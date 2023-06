K-Pop: VAV anuncia show no Brasil em setembro; saiba sobre ingressos

O grupo de k-pop VAV virá ao Brasil para show único em São Paulo no dia 23 de setembro. O anúncio da apresentação da banda foi divulgado na tarde desta quarta-feira, 7, nas redes sociais do jornalista de entretenimento José Norberto Flesch.

Esta será a segunda passagem do VAV no Brasil. Em 2019, o grupo sul-coreano formado por Ayno, ACE, Lou, Ziu, Jacob e St.Van realizou apresentações nas cidades de Goiânia, Belém, Recife, Porto Alegre e São Paulo. Em 2020, o VAV retornaria ao País, mas os shows foram cancelados devido a pandemia de covid-19.

O show do VAV no Brasil irá ocorrer no Vip Station, casa de shows localizada na cidade de São Paulo. A venda dos ingressos para a apresentação do grupo de k-pop iniciará nesta sexta-feira, 9, às 13 horas, no site Clube do Ingresso.

Com valores de inteira entre R$300 e R$600, os Vampz, nome dado aos fãs do grupo, vão poder escolher entre pista comum, premium e camarote. Haverá também opções de pacotes que oferecem ingresso do show e brindes extras - como poster, foto com o grupo e soundcheck -, com valores de R$550 a R$800.

VAV no Brasil

Quando : 23 de setembro, às 19 horas



: 23 de setembro, às 19 horas Onde : Vip Station (rua Gibraltar, 346 - Santo Amaro, São Paulo)



: Vip Station (rua Gibraltar, 346 - Santo Amaro, São Paulo) Quanto : ingressos de R$300 a R$600; pacotes de R$550 a R$800



: ingressos de R$300 a R$600; pacotes de R$550 a R$800 Vendas: a partir de sexta-feira, 9, às 13 horas, no site do Clube do Ingresso



