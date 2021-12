The Rock não voltará a "Velozes e Furiosos" e critica atitude de Vin Diesel

O ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, disse à CNN que considerou a publicação de Vin Diesel uma "tentativa de manipulação"

A rivalidade entre Dwayne Johnson (o “The Rock”) e Vin Diesel é conhecida publicamente há alguns anos. Os dois, que contracenaram juntos em “Velozes e Furiosos”, trocam indiretas nas redes sociais e demonstram atritos. A situação fez com que The Rock se afastasse das próximas produções da franquia, incluindo os últimos filmes que estão previstos para lançar em 2023 e 2024.

Por causa disso, Vin Diesel publicou uma foto no seu Instagram, pedindo o retorno de Dwayne Johnson. "Meu irmão mais novo, Dwayne... chegou a hora. O mundo aguarda o final de ‘Velozes e Furiosos 10’. Como você sabe, meus filhos se referem a você como tio Dwayne em minha casa. Não há feriado que passe que eles e você não se mandem felicidades”.

“O legado o aguarda. Eu disse a você anos atrás que iria cumprir minha promessa a Pablo (Paul Walker). Jurei que iríamos alcançar e manifestar o melhor na final que é 10! Digo isso por amor... Mas você tem que aparecer, não deixe a franquia ociosa. Você tem um papel muito importante a cumprir. Hobbs não pode ser tocado por nenhum outro. Espero que você esteja à altura da ocasião e cumpra seu destino”, pediu a ele.

Em recente entrevista para a CNN, The Rock se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto, indicando que isso seria uma “tentativa de manipulação” de Vin Diesel. “Em junho passado, quando Vin e eu nos encontramos fora das redes sociais, eu disse diretamente a ele, e em um ambiente privado, que eu não retornaria para a franquia”, afirmou ao jornal.

“Eu fui firme mas cordial com minhas palavras e disse que apoiaria o elenco e torceria para que ela continuasse bem sucedida, mas que não havia chance do meu retorno”, continuou. Por isso, disse que demonstrou surpresa ao ver a publicação nas redes sociais do seu ex-parceiro de cena

“Eu não gostei que ele usou os filhos dele na publicação pedindo meu retorno, bem como a morte de Paul Waker. Deixem eles fora disso. Nós conversamos há meses sobre o assunto e chegamos a um entendimento. Meu objetivo sempre foi encerrar minha incrível jornada na franquia com gratidão e graça”, continuou.



