Site oferece mil dólares para quem assistir a todos os filmes da franquia "Velozes e Furiosos"

Se você se considera um(a) grande fã da franquia “Velozes e Furiosos”, o anúncio de um site financeiro pode despertar interesse e desejo, mesmo sendo destinado apenas a residentes dos EUA. A empresa FinanceBuzz está oferecendo US$1.000 para alguém assistir todos os filmes da franquia.

Na verdade, é mais do que só assistir. A FinanceBuzz, plataforma informativa de dicas e recomendações relacionadas a investimentos e seguros, busca alguém para rastrear os danos causados em veículos nos filmes.



O(A) vencedor(a) do concurso terá de anotar todos os acidentes em cada um dos filmes da franquia, indicando também a extensão do dano causado e os carros envolvidos. Outro ponto que a empresa busca analisar é se a quantidade de naufrágios ao longo da história tem aumentado ou diminuído.



Cena de trailer do novo filme da franquia Crédito: Reprodução/Youtube

De acordo com a descrição do concurso, o objetivo do site é usar as informações para estimar o custo do seguro gasto por causa da direção perigosa presente na franquia global.



Todos os dados serão adicionados como base em uma próxima história contada pela FinanceBuzz.



Verdadeira maratona de filmes



Com o primeiro filme da franquia lançado em 2001 e o décimo com estreia marcada para 19 de maio de 2023, “Velozes e Furiosos” conta com um total de mais de 20 horas a serem assistidas.



Por conta disso, o concurso disponibiliza 2 semanas para o vencedor assistir a todos os nove filmes anteriores, em streaming ou alugando, e ir ao cinema para acompanhar o novo filme.



Além do prêmio de US$ 1.000, o concurso também oferece 100 dólares para o custeamento de aluguel de filmes, streaming, compra de lanches e ingressos para a “maratona” já que, segundo o site, “você precisará se manter abastecido durante o esforço”.



Apenas residentes dos EUA e maiores de 18 anos estão aptos a se candidatar para a vaga, sendo necessário mandar a inscrição até o dia 19 de maio deste ano. O vencedor será anunciado ainda neste mês, no dia 26.