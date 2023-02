Vin Diesel quer Robert Downey Jr. em novo ‘Velozes e Furiosos’

Uma das franquias mais longas do cinema, “Velozes e Furiosos 11” poderá contar com Robert Downey Jr. no elenco, é o que deseja Vin Diesel, principal nome da saga automobilística. A informação foi compartilhada por Vin, em entrevista para o Variety, e divulgada nesta sexta-feira, 10.

“Sem dizer muito sobre o que acontece no futuro, há um personagem que é a antítese de Dom (interpretado por Vin Diesel), que está promovendo IA e carros sem motorista. Há alguém que acredita que esse é o futuro, e isso está em desacordo com a mentalidade de Toretto”, disse o ator, em menção a Robert Downey Jr.

Sem previsão para o início da produção do 11º filme da saga, “Velozes e Furiosos 10” está marcado para estrear no dia 19 de maio deste ano, e contará com grandes nomes no elenco, como Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags