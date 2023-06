Carol Biazin anuncia Reversa Tour com show em Fortaleza

A cantora Carol Biazin anunciou por meio das redes sociais que virá à Fortaleza durante a Reversa Tour. O show acontecerá no Teatro Riomar, no dia 28 de agosto.

A turnê foi anunciada na quinta-feira, 1º, com a proposta de rodar o Brasil divulgando o disco de mesmo nome, lançado pela ex-The Voice em fevereiro. Serão 15 shows em 12 cidades.

O álbum conta a história de um romance de forma reversa, ou seja, de trás para frente. Assim como o disco, os shows serão divididos em atos, com cores, fotografia, acessórios e maquiagem representando os sentimentos vividos em cada fase do relacionamento, explorando assim a identidade visual do projeto.

“‘Reversa Tour’ é um projeto que estamos desenvolvendo desde a concepção do álbum. Eu quero realmente trazer a experiência do disco para o ao vivo, me conectar com o público da mesma forma que eles se conectaram com essas novas músicas". afirma Carol Biazin.

Segundo ela, o repertório será "bem diverso" e com bastante ineditismo, além de ter muitos momentos de interação com os fãs.

A turnê estreia em São Paulo e, além de Fortaleza, passa por Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Brasília.



Reversa Tour em Fortaleza

Quando: 28 de agosto

28 de agosto Onde: Teatro Riomar (rua desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro Riomar (rua desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50

