Taylor Swift no Brasil? Jornalista confirma show da cantora

Taylor Swift fez show único no Brasil em 2012; cantora atualmente está em turnê mundial com a "The Eras Tour"

O show da cantora Taylor Swift no Brasil está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Segundo informações do jornalista de entretenimento José Norberto Flesch, o anúncio da apresentação da Taylor no País deve ser divulgado em breve.

Atualmente, a artista estadunidense está em turnê com a “The Eras Tour”, que celebra e reúne todos os sucessos de seus 10 álbuns lançados.

LEIA MAIS Taylor Swift relança disco 'Midnights' com 23 faixas e convidados

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento, as apresentações estão ocorrendo em diversas cidades dos Estados Unidos, mas datas em outros países devem ser anunciadas em breve.

"O anúncio de Taylor Swift no Brasil está chegando. Avisei desde janeiro. Preparem o calmante!”, informa Flesch, em publicação no Twitter nesta quarta-feira, 31.

Nos meses anteriores, o jornalista também confirmou apresentações de grandes artistas no Brasil, como Beyoncé e Paul McCartney, ainda em 2023, e Madonna em 2024.

Taylor Swift no Brasil

Se confirmado, esta será a segunda vez que Taylor Swift faz show no Brasil. A compositora esteve no País em 2012 para show único em São Paulo.

Na ocasião, Taylor trouxe a “Speak Now World Tour” e teve como convidada especial a sertaneja Paula Fernandes, com quem cantou “Long Live”, música que é parceria com a cantora brasileira.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui