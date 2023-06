Paula Fernandes cria música no Chat GPT em 7 segundos e se espanta

Dona do hit "Pássaro de fogo", Paula Fernandes foi surpreendida pela tecnologia do assistente virtual Chat GPT nesta quinta-feira, 1º

Em publicação nas redes sociais, nesta quinta, 1º, a cantora Paula Fernandes compartilhou a surpresa ao usar pela primeira vez o Chat GPT, um assistente virtual especializado em diálogo avançado. Ao solicitar ao programa uma letra de música com a temática “humanidade e a tecnologia”, a cantora foi surpreendida com uma música completa em sete segundos.

“Sempre fui letrista reconhecida, que preza pelo conteúdo das mensagens, e hoje experimentei a plataforma Chat GPT. Gente, eu recebi, em apenas 7 segundos, essa letra de música que debate o tema entre a máquina e o ser humano”, disse a cantora.

A música, elaborada pela tecnologia, rima em todas as estrofes, conta com pelo menos três versos, refrão e ainda alternativas para substituição. Confira um trecho da música desenvolvida:

“Em um mundo que avança sem parar

A inteligência artificial a nos desafiar

Máquinas brilhantes, tecnologia sem igual

Mas onde fica o coração, o amor essencial?

No duelo do ser humano e a inteligência artificial

Um equilíbrio a buscar, um caminho a trilhar

Combinar a sabedoria das máquinas com o calor humano

Juntos, criando um futuro mais humano e profano”.

A cantora alertou para o debate e disse estar “em choque” com a ferramenta. “O debate precisa ser iniciado, pois não é combater, e, sim, usar ao nosso favor, com sabedoria. Eu estou em choque e ainda tentando assimilar a novidade”, completa Paula Fernandes. A possibilidade de gravação da música não foi comentada pela artista.

