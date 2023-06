Morre Lauro Fabiano, dublador de Alvo Dumbledore, aos 85 anos

Na madrugada desta quinta-feira, 1º, o dublador de personagens como Alvo Dumbledore, da saga "Harry Potter", e Tio Phil, de "Um Maluco no Pedaço", Lauro Fabiano morreu aos 85 anos. De acordo com a Tupi FM, ele lutava contra uma doença respiratória.



Lauro entrou para a dublagem em 1953 para fazer o protagonista do filme "Peter Pan", da Disney. Anos depois, conseguiu o papel do Tio Phil, na série "Um Maluco no Pedaço", estrelada por Will Smith. Além destes, o dublador também deu voz a Spock, em "Star Trek", e ao Senhor Burns, em "Os Simpsons".



Fabiano também era radialista e diretor, tendo sido responsável pela direção das dublagens para filmes como "A Viagem de Chihiro", "A.I. - Inteligência Artificial" e "Batman Begins", entre outros.

Lauro Fabiano encerrou a carreira na Super Rádio Tupi, onde trabalhava como radioator, na Patrulha da Cidade. Em julho, ele completaria 86 anos de idade.

