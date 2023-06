Baterista da Lana Del Rey xinga o Brasil após ser assaltado no Rio

Will Whitney, assistente de bateria da banda de Lana Del Rey, foi assaltado no Rio de Janeiro durante o final de semana. O músico compartilhou o ocorrido em publicação no seu perfil do Instagram no domingo, 28, mas somente nesta quarta-feira, 31, que a postagem viralizou nas redes sociais.

“Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de m*rda numa moto. F*da-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa”, desabafou.

Lana Del Rey e sua equipe estão no Brasil para shows durante o Festival Mita. No último sábado, 27, eles fizeram um show no Rio de Janeiro, já no próximo sábado, 3 de junho, a apresentação acontecerá em São Paulo.

Will Whitney, baterista da banda de Lana Del Rey, foi assaltado e xingou o Brasil: "F*da-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo" Crédito: Reprodução/Instagram

Na legenda da postagem, Will Whitney ainda utilizou as hashtags: “f*da-se o Brasil” e “lixos humanos”. A publicação inicialmente teve comentários privados, mas pouco tempo depois o baterista desativou o Instagram.

Festival Mita 2023: programação completa

Confira abaixo os horários e a programação completa do segundo final de semana do Festival Mita, que irá ocorrer em São Paulo.

SÃO PAULO (3 de junho)

Palco Deezer



11h50 – N.I.N.A



12h50 – Avuá convida Rodrigo Alarcon



14h35 – Duda Beat



16h45 – Djonga convida BK



19h05 – Natiruts

Palco Centro



13h40 – Jehnny Beth



15h30 – BADBADNOTGOOD



17h40 – Flume



20h20 – Lana Del Rey



SÃO PAULO (4 de junho)

Palco Deezer



12h00 – Far From Alaska convida Supercombo



14h00 – Sabrina Carpenter



16h20 – NX Zero



18h55 – The Mars Volta

Palco Centro



13h00 – Don L convida Tasha & Tracie



15h10 – Capital Inicial



17h30 – Haim



20h20 – Florence + The Machine



