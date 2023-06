Wanessa Camargo abre o jogo e fala sobre 'rivalidade' com Sandy

No programa Domingão com Huck, Wanessa Camargo e Sandy relembraram momentos de amizade e desmentiram boatos

Wanessa Camargo contou em entrevista que a suposta rivalidade entre ela e Sandy "foi criada e fomentada pela mídia". Recentemente, as artistas estiveram juntas no “Domingão com Huck”, do dia 28, e revelaram que foi a segunda vez que dividiram o palco de um programa na TV.

"Fomos fantoches de algo que não criamos, fomos usadas. Como não tínhamos contato, não tive coragem de chegar e falar: 'Existe essa rivalidade? Você não gosta de mim'?", disse em entrevista ao Gshow.

Wanessa contou que a intriga foi desfeita em 2015, durante um reencontro no casamento do apresentador Serginho Groisman com Fernanda Molina.

"Comecei dizendo que não entendia como as coisas tinham chegado àquele ponto e fui muito transparente: 'Não sei se falaram alguma coisa que nunca existiu, mas eu sempre gostei de você'. Aí nasceu uma convivência e descobrimos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos. Hoje existe um respeito, uma amizade de fato, que resultou em eu cantar com a Sandy no projeto dela", revelou.



Sandy x Wanessa Camargo: cantoras falam sobre boatos de rivalidade

Em participação no "Domingão com Huck", neste domingo, 28, Wanessa Camargo e Sandy relembraram momentos marcantes e cantaram juntas, fazendo com que os fãs definissem o ocorrido como “histórico”.

Vozes de sucesso do pop nacional entre 1990 e 2000, as artistas também aproveitaram para acabar de vez com os boatos de inimizade entre as duas.

"Sandy era, para mim, alguém que eu já admirava. Crescemos juntinhas. Os pais são amigos há muitos anos. Aí, eu me lancei. Fui acompanhando a carreira deles. E aí começou essa sacanagem mesmo", disse a filha de Zezé Di Camargo.

"E eu acho que isso inclusive fez com que a gente não se aproximasse mais, isso acabou afastando a gente. Eu falei para ela uma vez: eu tinha dúvidas se ela realmente gostava de mim. E ela também, acho que também rolou isso. E teve um dia que eu olhei para ela e falei: 'Cara, se tem alguma coisa que te falaram, é mentira, porque eu sou muito sua fã", continuou a namorada de Dado Dolabella.



A fala foi recebida com aplausos por parte do público. Na sequência, a cantora comentou que depois acabou se aproximando de Sandy e elas se tornaram amigas, compartilhando até mesmo dicas de maternidade. Por fim, as duas cantaram no palco a música "Leve", que gravaram juntas para o projeto “Nós, Voz, Eles”, de Sandy, no ano passado.



Sandy também aproveitou o momento e destacou que as duas trocam muitas figurinhas pelo WhatsApp.

Wanessa Camargo e Sandy relembram o 1º encontro na TV

Filhas de grandes nomes do sertanejo, as duas ainda contaram da primeira vez que estiveram juntas em um programa de televisão. “Uma vez, antes de eu começar a cantar, na saudosa e maravilhosa Hebe (Camargo)”, relembrou Wanessa. “Eu nem sabia cantar”, brincou ela.

“A gente tinha 13 ou 14 anos. (...) Neste dia, cantamos de improviso uma música da Celine Dion”, completou Sandy.

