Casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro terá três dias de duração

A influenciadora e ex-BBB Maíra Cardi revelou a data de seu casamento com o empresário Thiago Nigro. O evento de três dias será nos dias 24, 25 e 26 de agosto, quando o casal completa sete meses de relacionamento.

Ela adiantou alguns detalhes da festa no Story do seu perfil no Instagram. e afirmou que está com ideias "mirabolantes". A festança vai acontecer em um hotel fazenda no interior de São Paulo, onde convidados que quiserem poderão ficar hospedados.

Em entrevista recente ao PodCats, apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures, o casal disse que serão servidas comidas fitness, mas que também haverá um cardápio “podrão”.

Depois de compartilharem registros da cerimônia de batizado e noivado que realizaram, no fim de abril, à beira do rio Jordão, em Israel - e de ostentarem que a viagem luxuosa, ao lado de amigos, e aliança de R$ 300 mil custou uma fortuna - os noivos receberam uma série de críticas dos seguidores.

Maíra Cardi sobre Thiago Nigro: 'Único homem que desejo ser submissa'

Maíra Cardi deu o que falar nas redes sociais após escrever um texto em que diz querer ser submissa ao novo namorado, o coach de finanças Thiago Nigro. Os dois anunciaram o namoro no dia 1º de março.

"Pela primeira vez eu entendo a palavra 'respeito' e 'submissão'! Para entender QUALQUER coisa o primeiro passo é correr, submissão e respeito aos homens nada tem a ver com disputar força ou espaço, mas eu estava machucada demais para entender isso!", disse Maira, via texto no Instagram.

"No fundo dos seus olhos coloridos eu me encontrei, olhar que enxerga a minha alma! Eu encontrei o único homem que eu serei e desejo ser submissa todos os dias da minha vida, daqui em diante!", completou.

O início de namoro "intenso" fez internautas relembrarem o casamento de Maira e Arthur Aguiar. Com cinco meses de relacionamento, a influenciadora fitness planejou um casamento surpresa com o ator, situação inusitada que ela já havia feito em 2013, quando casou com o empresário Greto Guariz. O casamento de Arthur e Maíra teve fim em 2022.

