Makem Oliveira faz homenagem ao sertão em show inédito no São Luiz

Semifinalista do The Voice Brasil de 2022, Makem Oliveira se apresenta no Cineteatro São Luiz, neste domingo, 4

Neste domingo, 4, o Cineteatro São Luiz recebe o espetáculo “Makem canta o sertão”. A cantora cearense, semifinalista do The Voice Brasil de 2022, apresenta um show inédito ao público fortalezense em alusão ao São João.

“Esse show é diferente de tudo que já fiz! É uma reconexão com as minhas raízes nordestinas! Só com os clássicos da música regional”, disse a artista. Além dela, sobem ao palco Felipe Facó, na produção musical e na guitarra; Aléfe Castro, nos teclados; Gustavo Pinheiro, no baixo; e Denilson Lopes, na bateria.

No setlist deste domingo, haverá clássicos do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, como “Pagode Russo”, “Qui nem Jiló” e “Xote das meninas”, e faixas conhecidas nas vozes de Gilberto Gil, “Esperando na janela”, e Alceu Valença com “Anunciação”.

“É uma experiência nova! Mas já tem um bom tempo que eu queria interpretar baião, xote e música nordestina”, diz a artista sobre o repertório.

História de Makem com a música

Nascida e criada na periferia de Fortaleza, Makem Oliveira, 31 anos, viu uma chance para crescer na arte em 2015. A artista cantou em um karaokê na Barra do Ceará e um vídeo seu cantando "I Have Nothing", hit de Whitney Houston, viralizou na internet, alcançando mais de dois milhões de visualizações, além de compartilhamentos e reportagens.

Em 2019, a cantora lançou seu primeiro trabalho autoral intitulado "Simplesmente Teu’’. Com elementos do R&B dos anos 1990, a música conta a história de um coração partido, mas também a iniciativa de amor próprio.

Em 2022, Makem se inscreveu para “O The Voice Brasil”. Nas audições às cegas, a cantora conseguiu que os quatro jurados virassem suas cadeiras. Tendo escolhido Michel Teló como seu tutor, ela terminou o programa como semifinalista e com mais de 95 mil pessoas a acompanhando suas redes sociais.

Makem Canta o Sertão

Quando: domingo, 4, às 18 horas



domingo, 4, às 18 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 25 (meia-entrada), R$ 50 (inteira) + um item de higiene pessoal ou pacote de absorvente que serão doados à Comunidade Sangue Nosso. Vendas na bilheteria no teatro (de terça a sexta, das 9h30min às 18 horas, e sábado, das 9h30min às 17 horas) e no site Sympla

R$ 25 (meia-entrada), R$ 50 (inteira) + um item de higiene pessoal ou pacote de absorvente que serão doados à Comunidade Sangue Nosso. Vendas na bilheteria no teatro (de terça a sexta, das 9h30min às 18 horas, e sábado, das 9h30min às 17 horas) e no site Sympla Mais informações: (85) 3252.4138

