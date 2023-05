Gratuito: Otto faz show na Estação das Artes nesta sexta-feira, 2

O cantor Otto retorna a Fortaleza para show gratuito nesta sexta-feira, 2, no Complexo Cultural Estação das Artes. A apresentação do músico faz parte da programação que irá homenagear os 30 anos do Movimento Manguebeat.

O equipamento abre os portões a partir das 17h30min, e iniciará com discotecagem da DJ Ada Porã. Já às 20 horas, além do show do músico pernambucano, a festa na Estação contará com a participação do bloco Iracema Bode Beat e do percussionista Gilmar Bolla 8.

A entrada para a festa é gratuita, porém os interessados deverão adquirir o ingresso previamente a partir desta quinta-feira, 1º, às 10 horas, na plataforma do Sympla, sendo liberados apenas um bilhete por CPF.

Para validar a entrada, o público deverá apresentar o ingresso adquirido no Sympla e levar 1 kg de alimento não-perecível (com exceção de sal) no dia do evento. A Estação das Artes também irá oferecer entrada para 500 pessoas em situação de vulnerabilidade do entorno ou que não tenham acesso à informação pela internet.

30 anos Manguebeat

Com Otto, Iracema Bode Beat e Gilmar Bolla 8



Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Ingressos estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 1º, no Sympla



Mais informações: no Instagram @estacaodasartes.ce



Gratuito



