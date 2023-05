Estação das Artes: Complexo interrompe atividades temporariamente

Três equipamentos do complexo cultural do Governo do Estado irão fechar ao público para "manutenção, adequação e melhorias tecnológicas"

Equipamentos do Complexo Cultural Estação das Artes, a Estação das Artes, o Mercado AlimentaCE e o Centro de Design do Ceará irão pausar temporariamente as atividades abertas ao público a partir da próxima quinta, 18, para "manutenção, adequação e melhorias tecnológicas dos espaços". A Pinacoteca do Ceará, também pertencente ao complexo, seguirá com funcionamento normal.

A Estação e o Mercado irão permanecer fechados ao público por duas semanas, até 1º de junho, retornando ao funcionamento normal no dia 2 de junho. Já o Centro de Design fica em manutenção por um mês, até 17 de junho, retornando em 18 de junho.

A pausa foi anunciada nas redes sociais e a postagem afirma que o fechamento temporário visa "a oferta de um serviço ainda mais qualificado aos frequentadores e frequentadoras do Complexo Cultural". A promessa é de melhorias de sonorização, iluminação, internet e sistema de videomonitoramento.

Único equipamento que permanecerá aberto ao público, a Pinacoteca segue com visitação gratuita do público de quinta a sábado, das 12 às 20 horas, e aos domingos, de 10 às 18 horas.

Sobre o assunto Estação das Artes chega ao 1º ano com vocações e questões múltiplas

